قلب العالم🔴 عودة النبض! مشروع عملاق للجانب السعودي في السودان





*تواجد مقر حكومة السودان اليوم في بورتسودان فرصة لإحياء مشروع قلب العالم على جزيرة مكوار كشراكة استراتيجية في مدينة الذهب بين الحكومة السودانية ومجموعة عمل خاص سعودية*

*المشروع الذي ولد قبل سنوات لم يمت ولا زال قلب العالم ينبض ولكن ٱن أوان أن يخرج من الحضانة وان ينمو لصالح البلدين الشقيقين ولصالح المنطقة بل والعالم الذي هو قلبه!*

*كثيرة هي الأسباب التى عطلت إكتمال قيام المشروع وكلها للأسف اسباب غير موضوعية بل وشخصية من طرف الجانب السوداني ولابد من تقديم العام على الخاص في مثل هذه المشروعات العملاقة للصالح العام*

*مشروعات عملاقة للجانب السعودي في السودان كان ولا يزال من الممكن أن تسهم في نقلة اقتصادية كبيرة لهذا البلد ومن بينها من عمل فعلا كمشروع الراجحي ومن ينتظر كمشروع قلب العالم*

*مشروعات قلب العالم داخل الجزيرة-مدينة للذهب وهى موضع الشراكة السودانية السعودية /مطار/فنادق /منتجعات -مستشفيات وجامعات وخارجها مصانع وطرق وكل ذلك وفق قانون المناطق الحرة الذي يحفظ حق السودان كدولة ويقوم بواجب المسؤولية الإجتماعية لسكان المنطقة وكل ذلك ممكن وفي اقل من عام فقط ينقصه إزالة اي عقبات توجد بواسطة الحكومة السودانية ومن قبل تنقصه إرادة تقدم العام على الخاص*

#اواصل

*بقلم بكرى المدنى*

