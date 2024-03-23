رأي ومقالات

شعبنا هو الجهة الوحيدة التي تقرر بشأن الحرب في السودان

2024/03/23
حاج ماجد
حاج ماجد سوار

الغبار الكثيف الذي يثيره إعلام (التفاهة) العربي و قادة و أبواق (قحت/تقدم) الجناح السياسي للتمرد عن قرب التوصل لإتفاق بين القوات المسلحة الباسلة و المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية لوقف الحرب بمباركة إقليمية مدعومة أمريكيا ما هو إلا محاولة لإحباط الروح المعنوية لشعبنا و قواتنا المقاتلة على الأرض بعد الإنتصارات الكبيرة التي حققتها على المليشيا في الأسابيع الماضية !!

بإذن الله ستمضي القوات المسلحة مسنودة بقوات الأمن و هيئة العمليات و الإحتياطي المركزي و قوات الحركات الموقعة على إتفاق سلام جوبا و قوات الإحتياط و المجاهدين و المستنفرين و المقاومة الشعبية المسلحة في طريقها للقضاء على التمرد و سحق المليشيا و هزيمة مشروع قوى الشر الإقليمية و الدولية التي تمالأت و تجمعت من أجل تدمير بلادنا !!
شعبنا صاحب الفاتورة الأعلى في هذه الحرب هو الجهة الوحيدة التي تقرر بشأن إستمرار الحرب أو وقفها فقد إنتهى زمن الوصاية !!
#المقاومة_الشعبية_خيارنا

#كتابات_حاج_ماجد_سوار
22 مارس 2024

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/03/23