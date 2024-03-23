هدى عربي: فضلت الصمت طيلة الفترة الفائتة وصبرت رغم تعالى الأصوات ورمي التهم جزافاً والإصرار علي ربط اسمي بمليشيا الدعم السريع





شكراً تلفزيون السودان لكسر الصمت المتعمد ،،

فضلت الصمت طيلة الفترة الفائتة وصبرت رغم تعالى الأصوات ورمي التهم جزافاً والإصرار علي ربط اسمي بمليشيا الدعم السريع وقياداتهم،،ورفضت التبرير

وتنازلت عن طبيعتي المعروفة بالصدام وردود الأفعال لأنني كنت علي ثقة ان هناك زمان ومكان سيكون الأنسب لتوضيح موقفي المعروف،، لذلك لم أتردد في تلبية دعوة تلفزيون الدولة باعتباره المنبر الأفضل والامثل والانسب للاطلالة من خلالة وتوضيح بعض ما يجب توضيحة لجمهور يقدر هدي ويعرف ان هذا الموقف لا يمكن أن يشبه تقديراتها ولا تفكيرها، ،

خلاصة الامر ومااود ان اقوله اختصارا انني اعرف من يقف وراء هذه الحملة المغرضة وماهي أهدافه و التي تبعد كل البعد عن الشأن الوطني ،،ولكن

سيأتي الوقت المناسب. للحديث عنهم بإستفاضه،،ووقتها

لكل حدث حديث ✋

هدى عربي

