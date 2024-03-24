رأي ومقالات

محمد وداعة: كنت .. فى ام درمان (1) من (3)

2024/03/24

*مدخل الهيئة القومية للاذاعة و التلفزيون كان مسرحآ للمعركة الرئيسية التى امتدت فى الشوارع الجانبية*

*السيطرة علي الاذاعة تعنى فتح مسار ثانى يربط كررى بالمهندسين ، و يشكل نقطة متقدمة تجاه كبرى شمبات و كبرى النيل الابيض*

*التقطت بعض الفيديوهات القصيرة لمنزل الامير عبد الرحمن الصادق ، و لباحة منزل الامام الراحل الصادق المهدى*

*الوثائق مبعثرة ، و ما يبدو انه مكتبة الامام ملقاة فى الفناء ، و الكراسى محطمة*
*دخلنا لمنزل الزعيم الازهرى الذى تهدم بعضه و لا يوجد فيه شبر لم تصبه طلقة او مقذوف*
حوالى ( 25) من ابناء و بنات السودان ، وصلنا الى قاعدة وادى سيدنا الجوية ، و كان فى استقبالنا السيد والى الخرطوم و اعضاء حكومته ، و عدد من كبار قادة القوات المسلحة و القوات النظامية ، كان هناك قائد منطقة وادى سيدنا ، و قائد منطقة ام درمان العسكرية و ضباط كبار فى القيادة (الجوالة ) ، كان لهم فضلهم وبصماتهم الواضحة فى تغيير مسار المعركة من الدفاع المحكم الى الهجوم و تحرير المناطق ، التقينا الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام و عضو مجلس السيادة ، تحدث العطا فاثلج الصدور ، تحدث عن تحرير الخرطوم و الجزيرة و دارفور ، و قال لن نفتح بابآ للعزاء فى الشهداء من العسكريين و المدنيين الا فى اردمتا بالجنينة ، استمعت باطمئنان الى القادة كل على حدة ، استطيع التأكيد انهم واثقون من تحقيق النصر النهائى قريبآ ،

فى طريقنا من وداى سيدنا الى مبنى الاذاعة و التلفزيون ، ومن الوادى حتى ود البخيت ، كان السودان كما عرفناه ، الحياة عادية ، حركة الناس و المركبات و الركشات ، ستات الشاى ، الافران و بائعى الخضار و الفاكهة ، المواطنين فى الشوارع يتهيأون للافطارفى جماعات ، بدأت الصورة تتغير ابتداءآ من القماير ، و كان ذلك واضحآ فى الاشجار ، بعضها ذبل ، و بعضها جف ، آثار المعارك على طول الطريق و مخلفاتها من الآليات ، آثار القصف على المنازل و المنشآت ، حركة المواطنين تقل شيئآ ، فشيئآ ، اغلبية المتاجر و الصيدليات و البيوت ، على مصراعيها و قد نهبت بالكامل و عليها آثار الحرق و التدمير المتعمد للاثاث و الاجهزة المنزلية ، على طول الطريق ينتشر الجنود و تحركات لمركبات الجيش ، و تحركات قليلة للمواطنين ، مع تأكيدات لعودة العديد من الاسر الى بيوتهم بعد ان تركوها اثناء احتدام المعارك فى ام درمان القديمة ،
مدخل الهيئة القومية للاذاعة و التلفزيون كان مسرحآ للمعركة الرئيسية التى امتدت فى الشوارع الجانبية ، المبنى الادارى احرقه الجنجويد بالكامل ، و فى الناحية الغربية منه حسمت معركة تحرير الاذاعة و التلفزيون فيما يعرف باشتباك المسافة ( صفر ) ، فمن لم يقتل او يؤسر فر هاربآ تاركآ سلاحه و جرحاه و جثث قتلاه ، تخريب الاستديوهات و الارشيف و حتى الاثاث ، التدوين العشوائى من اتجاه توتى كان يستهدف المناطق التى تم تحريرها ، و قبيل عودتنا علمنا ان مسيرات الجيش اسكتت العديد من فرق مدفعية العدو بما فى ذلك توتى ، وان الجيش تقدم باتجاه الخرطوم عبر كبرى النيل الابيض ،

التقطت بعض الفيديوهات القصيرة لمنزل الامير عبد الرحمن الصادق ، و لباحة منزل الامام الراحل الصادق المهدى ، الاوراق و ربما الوثائق مبعثرة ، و ما يبدو انه مكتبة الامام ملقاة فى الفناء ، و الكراسى محطمة ، و فى طريق العودة ، دخلنا لمنزل الزعيم الازهرى الذى تهدم بعضة و لا يوجد فيه شبر لم تصبه طلقة او مقذوف، من الجهة الجنوبية و الغربية و حتى كبرى شمبات دارت معارك يمكن وصفها بالاعنف ، قصص من البطولة و الفداء سطرها ضباط و جنود القوات النظامية ( جيش و شرطة و امن ) ، ومن قوات الاحتياط و المقاومة الشعبية و المستنفرين ،

ليس من رأى كمن سمع ، هذه ليست حرب استعادة التحول الديمقراطى ، كما انها ليست حرب ازالة دولة (56) ، فلا يمكن (لعاقل) يريد السيطرة على السلطة ان يحدث مثل هذا التدمير الهائل ، هذه حرب التهجير و التطهير ، انها حرب استيطان و احتلال ، هدفها اخراج المواطنين من بيوتهم و احتلالها ، لذلك تم توجيه آلة الحرب تجاه المواطن ،فى محاولة لاخضاع كبريائه وتم شن حرب اعلامية و نفسية بهدف كسرعزيمته و اجباره على المغادرة ،
كانت معركة تحرير الاذاعة واحدة من اشرس المعارك ، و توجيه مكثف للاشاعة و الحروب النفسية ، فبعد ان صور اعلام المليشيا و حلفاءهم الاذاعة بالحصن الحصين ، وان الجيش لن يستطع الاقتراب منها ، وما ان تم تحريرها واستعادتها ، قالوا انها مجرد بيت صغير ، و انها حرب الكر و الفر ، ما رايناه من تحصيات و استعداد يؤكد ان الاذاعة و كل ام درمان القديمة عادت الى حضن الوطن نهائيآ ،

واهم من يظن أن استعادة مبانى الاذاعة و التلفزيون هى معركة من المعارك ، الوضع الميدانى كان يعتبر الاذاعة عائقآ لاحكام عملية تطويق المليشيات فى توتى ، السيطرة عليها تعنى فتح مسار ثانى يربط كررى بالمهندسين ، و يشكل نقطة متقدمة تجاه كبرى شمبات و كبرى النيل الابيض ، وقد اتضح ذلك بعد السيطرة على هذه المنطقة ، وعبر الجيش الى الخرطوم ووضع توتى فى كماشة ، و ينتظر ان تكون هذه التطورات حاسمة فى عزل بحرى و الخرطوم و ايقاف اى دعم متوقع للمليشيا من من غرب البلاد عبر ام درمان ،

محمد وداعة
نواصل.. 23 مارس 2024م

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