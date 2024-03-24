



المرتزقة والكسابة: ضحايا جدد

دفعت مليشيا الدعم السريع بأكثر من 150 من أبناء جنوب السودان إلى الإذاعة بعد حصارها ، وسحبت أبناء الرزيقات وخاصة الماهرية ، ومن خلال المراكب جلبت 51 من المدنيين الذين تم تجنيدهم فى ولاية الجزيرة من (الكسابة) ، واغلبهم هلك أو غرق أو تم أسره ، عدد منهم حاولوا السباحة فى النهر..

على بقية (الكسابة) النجاة قبل فوت الاوان ، وخاصة فى ولاية الجزيرة ، الزحف قادم ولات ساعة مندم..

ابراهيم الصديق على