رأي ومقالات
🔴 على بقية (الكسابة) النجاة قبل فوت الاوان، وخاصة فى ولاية الجزيرة، الزحف قادم
المرتزقة والكسابة: ضحايا جدد
دفعت مليشيا الدعم السريع بأكثر من 150 من أبناء جنوب السودان إلى الإذاعة بعد حصارها ، وسحبت أبناء الرزيقات وخاصة الماهرية ، ومن خلال المراكب جلبت 51 من المدنيين الذين تم تجنيدهم فى ولاية الجزيرة من (الكسابة) ، واغلبهم هلك أو غرق أو تم أسره ، عدد منهم حاولوا السباحة فى النهر..
على بقية (الكسابة) النجاة قبل فوت الاوان ، وخاصة فى ولاية الجزيرة ، الزحف قادم ولات ساعة مندم..
ابراهيم الصديق على
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