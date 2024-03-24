عبد الماجد عبد الحميد: مالك عقار يعلم مانقول .. وزيادة





• اليوم سيحل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار ضيفاً علي ولاية سنار في رحلة ستأخذه إلي ولايات أخري لتفقد سير الترتيب العسكري والأمني للمرحلة القادمة ..

• ولأنه لاصوت يعلو صوت المعركة فعلي قيادة الدولة في الوقت الراهن أن تزيد مساحة النظر والإهتمام أفقياً ورأسياً بما يدور في الولايات وكيف يتعامل الولاة هناك مع هموم المواطنين الذين يعيشون محنتين .. محنة الظروف القاهرة والطارئة التي أفرزتها وتفرزها الحرب .. ومحنة الأداء التنفيذي والسياسي الكارثي لولاة بعض هذه الولايات حيث تشهد ولاياتهم ضعفاً مريعاً في الأداء بسبب غياب مؤسسات التخطيط والرقابة وهو ماوضع للولاة سلطة شبه مطلقة في التعاطي مع الشأن العام وهموم المواطنين ..

• علمت أن وزير ديوان الحكم الإتحادي أصدر توجيهاً لولاة الولايات لتسيير قوافل دعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخري في جبهات القتال .. وهذا التوجيه لكل الولايات حتي تلك التي تعيش ظروفاً أمنية معقدة مثل الجزيرة ، سنار ، القضارف والنيل الأبيض ..

• لماذا لايصدر مجلس السيادة قراراً بمراجعة طريقة تسيير قوافل الدعم الولائي إلي الجيش وذلك بأن يتم توجيه هذا الدعم للقوات التي ترابط في تلك الولايات وأن يتم التركيز أكثر علي مشاكل النازحين وهم أولي بالدعم من غيرهم ..

• لماذا تقوم ولاية مثل سنار بتسيير قافلة لدعم ولاية الخرطوم علماً بأن سنار تواجه ظروف نزوح أكثر من 107 قرية دنستها أقدام مليشيا التمرد وأعملت فيها القتل والنهب والتشريد ؟!

• بالمناسبة .. لماذا لا يصدر وزير الحكم الإتحادي قراراً يمنع ولاة هذه الولايات من مغادرة مكاتبهم والتفرغ لمتابعة قضايا مواطنيهم المُلِحّة والعاجلة؟

• بعض ولاة الولايات يديرون شأن ولاياتهم من مدينة بورتسودان ويستقبلون قوافل الدعم القادمة من هناك ويرسلون صور مشاركتهم بالكاكي والأناشيد ..وهي ذات الطريقة التي ذهبت ببركة 30 عاماً من سلطة الإنقاذ !!

• انتبهوا جيداً لمايحدث في ولايات سنار ، النيل الأبيض والقضارف .. هنا وتحت غطاء دعم المجهود الحربي تقع مخالفات وتجاوزات تحتاج إلي قرارات صارمة ..

• ومالك عقار يعلم مانقول .. وزيادة ..

عبد الماجد عبد الحميد