🔴 المقاومة الشعبية في السودان محاربة وحاكمة !!





*يحاول البعض إختزال دور المقاومة الشعبية في الحرب وبعدها عليها أن تضع البندقية وتنصرف كأي فاعل خير!*

*الحقيقة أن الحرب هى واحدة فقط من معارك المقاومة الشعبية الجارية والمنتظرة*

*معركة المقاومة الشعبية المنتظرة سياسية يجب أن تملأ من خلالها الساحات فلا تدع مكانا فارغا ولا شخصا فارغا!*

*من المعارك التالية للمقاومة الشعبية أيضا هي فرض المشروع الوطنى مقابل المشاريع الأخرى*

*كى تنجح المقاومة الشعبية في معاركها القائمة والقادمة عليها أن تتحكم في السلطة وان تكون هي الحاكم فعلا !*

*حتى تتمكن المقاومة الشعبية من إدارة معاركها ومن بسط سيطرتها على البلد عليها أن تنظم نفسها -مستقلة وحرة ومحاربة وحاكمة!*

*بقلم بكرى المدنى*

