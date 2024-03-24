🔴 المقاومة الشعبية في السودان محاربة وحاكمة !!
*يحاول البعض إختزال دور المقاومة الشعبية في الحرب وبعدها عليها أن تضع البندقية وتنصرف كأي فاعل خير!*
*الحقيقة أن الحرب هى واحدة فقط من معارك المقاومة الشعبية الجارية والمنتظرة*
*معركة المقاومة الشعبية المنتظرة سياسية يجب أن تملأ من خلالها الساحات فلا تدع مكانا فارغا ولا شخصا فارغا!*
*من المعارك التالية للمقاومة الشعبية أيضا هي فرض المشروع الوطنى مقابل المشاريع الأخرى*
*كى تنجح المقاومة الشعبية في معاركها القائمة والقادمة عليها أن تتحكم في السلطة وان تكون هي الحاكم فعلا !*
*حتى تتمكن المقاومة الشعبية من إدارة معاركها ومن بسط سيطرتها على البلد عليها أن تنظم نفسها -مستقلة وحرة ومحاربة وحاكمة!*
*بقلم بكرى المدنى*
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