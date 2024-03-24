انهيار معنويات ميلشيات الدعم السريع، لن تنجح معها محاولات التضليل والخداع





اراقب بدقة الحرب النفسية التي تدربت عليها كتائب اعلام الدعم السريع، من قبل الحرب واثناء الحرب،

ويتضح جلياً تحولها من استهداف القوات المُسلحة، ثم اثارة الذعر والهلع بين المواطنين إلى مرحلة الترنح وهي التركيز على رفع معنويات ميلشيات الدعم السريع، وهي معنويات مُنهارة لن تنجح معها محاولات التضليل والخداع.

البعشوم