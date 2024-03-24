



عطاء حكومي لتشغيل “حمامات ودورات مياه” لصالح محلية “الفاو – ولاية القضارف” .. الحد الادنى للايجار من هنا ولحدى شهر 12 نهاية السنة مليار جنيه علما بانه المدير التنفيذي غير مقيد بقبول “اعلا.. ايووه اعلا” او اي عطاء اخر.

ياها عقلية الحكم المحلي العندنا في السودان سلما كان الوضع ام حرب.. عقلية” الجبايات” من اي مورد.

إعلان بمثل المعنى الحقيقي لاستنباط الموارد من “المخرجات”

ودعم الميزانية بما يخرج من السبيلين.

عقلية الجبايات البفكرو بيها معظم قادة المحليات بالسودان دي اذا ما اتغيرت واستمرت بالطريقة بتاعت الاخ مدير المحلية الموقع على الاعلان ده وزيو طبعا كتتتار طبعا فما حتقوم للبلد دي قايمه وحنظل دايرين في نفس الفلك الدايرين فيهو هسي ده من الاستقلال.

السيد والي القضارف المفدى رعااه الله..نذكرك بكلمات صديقنا ابنعوف ونقول لك :-

ديرتك فيها تلاته بحور شلال.. خزان.. ومياه جوفيه…. ولسع فيها الرقدو عطاشه أكبر غايتن الحنفيه…. ولسه الكارو تبيع في المويه بالجركانه.. و بالكوريه.

وانتو تفتشو للايرادات من “الادبخانات” ؟!

طلال مدثر