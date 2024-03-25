



عندما يكتب صاحب الإسلوب الرفيع / حسن فضل المولى عن :

شيخ الزين ..

إسمٌ أنيس ..

فما أن يلامس سمعك ،

حتى ترتسم صورته أمامك وهو

قائم ( بالقرآن ) ،

فتغشاك راحة منه ،

و تغمرك محبة له ..

و هذا ما يسبغه عليك ( القرآن ) ،

فبقدر اقترابك منه ،

يكون صلاح حالك ،

و سكينة نفسك ،

و النور الذي يسعى بين يديك ،

و إقبال الناس عليك ..

و الذي يحمل قدراً من ( القرآن )

بحق و قوة ، و صدق ،

يأتيك من تلقائه ما يريحك ،

فما بالك بمن يحمل كل ( القرآن ) ..

ليس بالأمر السهل أن تحفظ

عن ظهر قلب ( القرآن ) ..

و من الصعوبة بمكان أن تُبقي

على حفظك ( للقرآن ) ..

و الأصعب أن تتخلق ( بالقرآن ) ..

و بكل تأكيد ..

هنالك من يُيَّسِر الله لهم ذلك

و يوفقهم إليه ،

و هم درجات ،

بعضهم فوق بعض ،

يسعى نورهم بينهم ،

و يستضيىء به من هم دونهم ..

في كل ( رمضان ) ،

أقطع أن كثيرين كان يسعدهم ،

غاية السعادة ،

ذلك الاصطفاف الخاشع ،

خلف شيخ ( الزين ) بمسجد

( سيدة سنهوري ) ،

و هو يتلو ( القرآن ) بصوت ندي

و مليحٍ و منغم ..

و كل أولئك الذين كانوا يتقاطرون

من كل ناحية ،

و الذين يتابعون من على البعد ، يفتقدون في هذا الشهر ،

تلاوة ( شيخ الزين ) ،

في صلاة ( العشاء ) ، و ( التراويح ) ،

و ( التهجد ) ،

بفعل أشرار أشقياء ،

أخرجوا الناس من بيوتهم ،

و منعوا مساجد الله أن يُذكر

فيها اسمه ،

و سعوا في خرابها ..

و الناس إذ يُعَظِّمون ( القرآن )

بتجويد تلاوته ، فإنهم يُقبلون

بوَجدٍ و شغف على من يُرَتل

( القرآن ) ترتيلا ..

قال تعالى :

( وَ رَتِّلِ القُرآنَ تَرْتِيلا ) ..

يعني ..

و بيِّن القرآن إذا قرأته تَبْيينا ،،

و ترسَّل فيه تَرَسُلاً ،،

و اجعل بعضه على أثر بعض ،

على تُؤَدة ..

و الترتيل في اصطلاح علماء

( التجويد ) معناه ..

أن يلفِظ الحروف كما ينبغي

من غير إسراع ،

فكلما أنهى حرفاً جاء بالذي

بعده مع الإتيان بالحرف كما

ينبغي الاتيان بحقه ..

و حملة ( القرآن ) ..

ما أكرمهم إلا كريم ،

و ما احتقرهم إلا حقير ..

فمن أغناه الله منهم و أغدق

عليه ، فذلك بفضل ( القرآن ) ،

و من عاش منهم فقيراً أو مسكيناً ،

فبذلك قضى ( الرحمن ) ..

و في كلٍ خير ..

لذا فإن حق حملة القرآن علينا ،

أن نغبطهم ،

و نُقَدِّمهم ،

و نجلهم ،

و نُحسن بهم الظن ،

إذا ما اتقوا الله فيما حفظوا ،

و ابتغوا به إليه الوسيلة ..

و شيخ ( الزين ) ، يعتقل عقلك

و فؤادك و هو يتلو القرآن ،

و يحمل إلى وجدانك صدى

( أصوات ) ، عَمَرت حياتَك ،

و أضاءت نواحيك ..

أصوات تتعاقب عليك كل

أيام عمرك ..

و ترافقك منذ الصغر إلى

يومك هذا ..

فلكل منا حيث نشأ ، ( قارئ )

و أكثر ،

تظل ( تلاوتهم ) تلازمه

طوال سني عمره ..

و لكل منا قرَّاء يَجِد في الاستماع

إليهم راحة عظيمة ،

و يهاجر إليهم ..

و هم عشرات ،

و مئات ،

و ألوف من الحفظة و القراء ،

الذين أضاؤوا بين ( السموات )

و أرض ( السودان ) بنور ( القرآن ) ..

فمن منا لم يمتلىء بصوت

الشيخ ( عوض عمر الإمام ) ..

و من منا لم لم يسكن لصوت

الشيخ ( صديق أحمد حمدون ) ..

و لكلٍ طريقته و حلاوته ..

الشيخ ( عوض عمر الإمام ) ،

في تلاوته قوة ، تحسهُ وهو

ممسك بك ،

يسرع ثم يبطئ ،

و يعلو و يهبط ،

و يقبض و يبسط ،

و أنت في نشوة و استغراق

وخشوع ..

و الشيخ ( صديق أحمد حمدون ) ،

يأتيك صوته في منتهى العذوبة

و السلاسة و الرقة ، فيحملك إلى الملكوت الأعلى قريراً هانئاً..

و أذكر هنا شيخنا ،

( الخليفة أحمد مجذوب الكتيابي ) ،

رحمه الله ، و الذي تعلقت كأشد

ما يكون التعلق بنداوة صوته

و طراوته و عذوبته ..

و كل من يقرأ كلامي هذا ،

سيذكر عدداً غير قليل من

( القرَّاء ) الذين يأنس إليهم

و يرتاح ..

و نحن السودانيين ، آذاننا

و أفئدتنا ، كلِفة و مفطورة على

حب المُرَتلين ( القرآن ) ترتيلا ..

نتابعهم في الجهات الأربع ،

نتابعهم من خلال ( المذياع ) ،

و ( أشرطة الكاسيت ) ،

قبل أن تعم ( الشاشات ) ،

و يشتعل الكون ( إنترنتاً ) ..

و الأقرب إلى وجداننا ( مصر ) ..

فتجد من يستمع إلى الشيخ ( الحصري ) ،

وتجد آخرين الشيخ ( المنشاوي ) ،

و كثيرين الشيخ ( عبدالباسط عبدالصمد ) ..

و هم كُثُر ..

و اليوم ..

تشتد المتابعة لأئمة الحرمين

الشريفين ..

الشيخ ( عبدالرحمن السديس ) ،

و الشيخ ( سعود الشريم ) ،

و الشيخ ( سعد الغامدي ) ..

و هم كُثُر ..

و أنا ، أكرمني الله بالصلاة بمسجد

الرسول ﷺبالمدينة المنورة ،

لما يقارب الأربعة أعوام ،

خلف شيخ القراء

( علي عبدالرحمن الحذيفي ) ،

و رغم مرور أكثر من ثلاثين عاماً ،

فلا أزال أجد صدى تلاوته ،

يملأ عليَّ الآفاق ..

آفاق نفسي ،

و الآفاق من حولي ..

و إني لأسمعه و أحسه و أراه ..

( شيخ الزين ) إنسان بسيط ،

ودود ،

هين ..

تدعوه فيستجيب بسماحة ،

و تستقرئه تبركا و تذكيرا ،

فيتلو عليك ما تيسر ..

و إذا لقيته فإنه يُقبل عليك

بحرارة و مودة ..

مرة ترافقنا إلى دعوة أحد

الأصدقاء ،

كنت سعيداً بصحبته ..

و قبل أن ينفض السامر استجاب

لرجاء صديقنا صاحب الدار ،

بأن يتلو علينا ( سورة يوسف ) ..

و كحال كل من يقرأ هذه

السورة ، لم يتوقف إلا عند

خاتمتها ..

( لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ

لِّأُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا

يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي

بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) ..

نعم ..

فيها عبرة لأولي الألباب ..

إذ أنها السورة التي بدأت بالرؤيا ،

و انتهت بتحقيقها ،

و كأن الله يخبرنا أن الأحلام في متناولنا ،

و أن ننتظر اليسر بعد العسر ،

و العودة بعد الغياب ،

و الفرح بعد الحزن ،

و الفرج بعد اشتداد الكرب ،

و العلو والرفعة بعد الضعف ،

و أن لا نيأس و إن طال العهد

و انقطع ،

( اذهبوا فتحسسوا من

يوسف ) ..

و كيف أن الصراع بين الخير

و الشر محسوم في النهاية ..

محسومٌ لمعاني الخير ،

و محسومٌ لمقاصد الخير ،

و محسومٌ لصُنَّاع الخير ..

لا تطغيك اللحظة ،

و لا تُهِينك اللحظة ..

أنت في قمة ضعفك قد يُحْدِث

الله أمراً فتقوى و تشمخ ،

و أنت في أوج قوتك قد يُحْدِث

الله أمراً فتضعف و تتلاشى ..

سيدنا ( يوسف ) ، عليه السلام ..

و هو صغير ،

يرى في المنام أحد عشر كوكباً

و الشمس و القمر له ساجدين ،

و يقص رؤياه على أبيه فيأمره ،

( لا تقصص رؤياك على إخوتك )

ذلك أن الكيد قد يأتيك من أقرب

الناس إليك ..

في وقتها يبدو الأمر و كأنه ضرب

من الخيال الشاطح ..

و بعدها ..

الإخوان يغيظهم حب أبيهم

له من دونهم ،

و يتآمرون عليه ..

( اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً

يَخْلُ لكم وجه أبيكم ) ،

إنها الأنانية في أبشع تجلياتها ،

و إنه الإجرام في أقبح صوره ،

و أقبح الإجرام الذي يرتكبه في

حقك شقيق أو صديق أو

رفيق طريق ..

و هو سلوك مركوز في البشر

منذ ابني آدم ..

( و طوَّعت له نفسُهُ قتل أخيه

فقتله فأصبح من الخاسرين ) ..

و ينَفِّذون جريمتهم النكراء بأن

جعلوه في غيابة الجب ،

و هو وضع يتلازم فيه الضعف

مع ظلمة القاع ، فيتضاءل أي

أمل في السلامة و النجاة ..

و يقدِّر الله أن يلتقطه عابرون

للطريق ،

ويبيعونه بثمن بخس ، دراهم

معدوادات ، مع زهد فيه ،

و عدم حرص عليه ..

و ياترى ..

كيف لو علم يومها هؤلاء

الزاهدون فيه ما سيصير إليه ،

من رفعةٍ و علو شأن !!

و لولا ما يحجبه الله عنا ، لتغيرت

نظرتنا إلى كثيرين ، باعتبار

ما سيصيرون إليه ،

رفعةً ،

أو انحطاطاً ..

فلو كشف الله لنا المآلات ،

لرأينا أيَّ عُلُو ينتظر هذا الضئيل

الصغير ،

و أي هاوية سحيقه تنتظر

هذا المتغطرس الشرير ..

و ( عزيز مصر ) الذي اشتراه ،

يوصي امرأته بأن تكرمه و تحسن

معاملته ، لعله ينفعهم أو يتخذونه

ولدا ..

و تراوده التي هو في بيتها ،

بكل نزق ، و تهور ، و شبق ،

و اشتهاء ..

و هي من هيَّ ،

جمالاً و مكانة ..

و هو من هوَ ،

شباباً و وسامةً ..

و هذا نوع من الابتلاءات التي

التي يصفق لها (إبليس) و يرقص ،

فلا يصمد أمامها خلق كثير ..

و لكن ، هذا سيدنا ( يوسف ) ،

عليه السلام ..

( قال رب السجنُ أحبُّ إليَّ مما

يدعونني إليه ) ..

و مكث حبيساً في ( السجن ) سنينا ..

و من ( السجن ) ،

و بعد أن حصحص الحق ،

و تجلى ما آثره الله به من فضل ،

و علَّمَه من تأويل الأحاديث ،

ها هو يقوم على خزائن الأرض ،

( مكينٌ أمين ) ،

و ( حفيظٌ عليم ) ،

و يتبوأ من الأرض حيث يشاء ،

و أحد عشر كوكباً و الشمس

و القمر له ساجدين ..

لقد حاز كل أطراف التمكين ،

و التمَلُّك ، و الإجماع ، و السطوع

و السلطان المطلق ،

و هو في هذه العلياء ، لم يسعى

للثأر لنفسه ، و ترَفَعَ عن كل

مالحق به من ضرٍ و أذى و كيد ..

( قَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ

اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ) ..

و في سورة ( يوسف ) من الدروس

و العبر و العظات ، ما علِمنا منها

و ما لم نعلم ..

و هو شأن كل سورة ، و كل آية

و كل حرف ، من كلام الله عز

وجل ..

و القرآن يعطيك و يفتح عليك ،

من كنوزه و أسراره و فيوضاته ،

بقدر احساسك به ، و أنت تقرأه

و تستمع إليه ..

احساسك ،

أنه كلام الله إليك أنت ،

و أنت المخاطب به ..

يأمرك أنت ،

و ينهاك أنت ،

و يعلِّمُك أنت ،

و يقصص عليك القصص أنت ،

فإذا قرأت ( القرآن ) بهذا الاحساس

و اليقين ، نلت حظاً عظيماً ببلوغ

درجة ( الاحسان ) ..

قالوا ..

( إذا أردت أن يكلمك الله فعليك

بقراءة القرآن ،

و إذا أردت أن تكلم الله فعليك

بالدعاء ،

و إذا أردت أن تكلم الله و يكلمك

فعليك بالصلاة ) ..

و عندما فرغ شيخ ( الزين ) ،

من تلاوة سورة ( يوسف ) ،

و عاد إلينا ،

و عُدنا إلى بعضنا ،

بدا و كأنه قد أفرغ قلوبنا من

كل ضيق و كدر ،

و غسل نفوسنا من كل هم

و حزن ..

و صِرنا ،

و مِلء ُجوانحنا ..

( و لا تيأسوا من رَّوْحِ الله إنه لا

ييأس من رّوْحِ الله إلا القومُ

الكافرون ) ..

و الحمدلله ..

حسن فضل المولى ..

٢٤ مارس ٢٠٢٤ ..