🔴 ميليشيا ممولة من الخارج تتورط في أسوأ جرائم الحرب في تاريخ السودان الحديث





كنا نخشي زمن الرويبضة فجاءنا زمن دقلوة يتلقي فيه الإنسان سهام مسمومة لرفضه إجرام ميليشيا ممولة من خارج تتورط في أسوأ جرائم الحرب في تاريخ السودان الحديث.

وبعد أن يتلقي الإنسان سهام كتاب الجنجا عليه أن يذهب إلي معبد اليسار ليبرر وضع إنهاء عنف المليليشا الممولة من الخارج في سلم أولويات لحظة فيها أن يكون الوطن أو لا يكون.

وان يعتذر عن عدم اجترار بعض مقدسات اليسار – بعيدة التحقق حاليا في اسكندنافيا دع عنك جمهورية أم صفقا عراض. وعليه ان يعتذر عن عدم إضافة أوراد اليسار في ذم الجيش والدولة لأي نص يدين إجتياح الجنجا لأي قرية لا مسدس فيها ولا كوز ولا جيش ولا دولة.

معتصم اقرع

