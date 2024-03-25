راشد عبد الرحيم: تحرير حزب الأمة





تمكن ابطال القوات المسلحة وهيئة العمليات والمجاهدون امس من تحرير دار حزب الأمة من المتمردين الجنجويد ودعوا السيدة مريم الصادق للعودة وممارسة عملها السياسي منه .

تحرر دار حزب الأمة فمن سيحرر حزب الأمة ؟

هو الحزب السوداني الأكبر والأوسع تمثيلا في تأريخ السودان السالف وهو صاحب دعوة وشعار ( السودان للسودانيين ) .

تنكب حزب الأمة والمهدية الطريق اكثر من مرة خلال تأريخه كان أولها الحكم الباطش والقاتل من قبل الخليفة الأول عبد الله التعايشي والذي سن لأوباش الدعم السريع سنة البطش والإغتصاب والتعذبب .

ثم أسهم الحزب بنكبة ثانية وهو يسلح القبائل ويمكنها من الوقوع في اول المجازر البشرية في تاريخ السودان الحديث وذلك في مجزة الضعين والتي تم فيها إحراق كل ركاب قطار الجنوب وقتل كل من فيه حتي النساء والأطفال .

أصبح الحزب ( دائرة ) لأسرة زعيمه واوكل قيادته لمن سلحوا القبائل .

إبنة الزعيم أصبحت في هذه الحرب هي المبرر لإحتلال بيوت المواطنين .

ظل الحزب ركيزة أساسية لقحت وهي تمارس ابشع الديكتاتوريات في الحكم متمتعة بعضده وسنده .

جاءت تقدم علي ذات نهج قحت بمكوناتها وسياساتها وبسند حزب الأمة لها وهي ليست بصاحبة سبق في كسب التأييد الشعبي .

نهاية بشعة لحزب الإستقلال ترمي بها من القيادة عبر البرلمانات إلي تبع للمتمردين ولنكرات قحت من السياسيين .

نهاية لم تجعله ندا ولا رفيقا ولا مساويا بل صوت مبرر لبشاعته وخيانته الوطنية .

قال قرنق ان حزب الأمة ( يشد ) أي يطبخ حلتين واحدة مع الحكومة والأخري مع المعارضة ويأكل أيها نضجت اولا .

اليوم تحرر بيت الصادق المهدي وبيت ابنته مريم وبيت نسيبهم البرير فمن سيحرر حزب الأمة ؟

راشد عبد الرحيم