



دولنا دول الجوار !!!!

والله الجهل مصيبة!!! أمثال هؤلاء كانوا يريدون تفكيك الجيش وحكم السودان !!!! هذا الشخص الذي يتحدث هو نعم انسان جاهل لكنه في نفس الوقت صادق جدا مع نفسه، قال صادرات دارفور وكردفان سيرسل (لدولنا) دول الجوار ..



وكلمة (دولنا) لم تكن زلة لسان منه، لأن غالبيتهم ليسوا سودانيين لذلك يريدون نهب خيرات دارفور وكردفان (لدولهم) دول الجوار ، تهديدهم لمني اركو وجبريل دلالة على أن الصفوف بدأت تتمايز، بين السودانيين الحقيقيين الذين يقفون مع الوطن والمحايدين الخونة المنافقين رجل مع الوطن ورجل مع الاعداء.

خيرات السودان للسودانيين فقط، قمح الشمالية وتمر الشمالية وذهب الشمالية وفواكه كريمة والدبة ونوري وسمسم القضارف وسمك وملح الشرق ومنجنيز وكروم وذهب دارفور ومصانع الخرطوم وذرة وقمح وسكر الجزيرة والوسط و بترول ومواشي وتبلدي كردفان، هذه الخيرات للسودانيين فقط، يتبادلونها فيما بينهم، وليس لدولكم دول الجوار يا مرتزقة يا اجانب، الله لا ابقاكم ولا جاب باقيكم ..

د. عنتر حسن

