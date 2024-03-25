صحف غربية نشرت نص الاتفاق المبرم بأثيوبيا بين تقزم الحمدوكية والبعاتي حميدتي





النسخة الجديدة

نشرت صحف غربية نص الاتفاق المبرم بأثيوبيا بين تقزم الحمدوكية والبعاتي حميدتي.

وأبرز نقاطه: أن تكون الفترة الإنتقالية عشر سنين. ويتم دمج الدعم في الجيش في نهاية الفترة. تكوين حكومة مدنية. في تقديرنا إنه الإطاري في نسخته الجديدة.

عليه نرى أن الله كفى الشعب القتال. ها هما شيطانا تقزم (سلك وعرمان) يقولا في الدعم ما لم يقله مالك في الخمر. إضافة لتنامي ظاهرة تسونامي داخل حزب مريومة.

وعما قريب سوف تكسر مريم برمتها. لأنها ما عادت صالحة للحمل. وهي برغماتية لأبعد الحدود. فغالبا ما تفتح (نفاج) مع الكيزان عن طريق عبد الرحمن الصادق. وهذا الأمر في نهايته يدفع بحزب مريومة لمغادرة مجموعة تقزم.

أما المناوؤن له بلا شك يعتبرون ذلك الاتفاق (ذبابة في أضان فيل). فما عاد لتقزم حضور في المشهد. وهناك واقع جديد فرض نفسه. ويكفي دليل على ذلك لقاء الإتحاد الإفريقي مع الكيزان في القاهرة برعاية أمريكا ومصر.

وخلاصة الأمر نجزم بأن تقزم في مرحلة التلاوم. وبعدها تصفية الحسابات. وأخيرا توديع المشهد نهائيا.



د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأربعاء ٢٠٢٤/٣/٢٠