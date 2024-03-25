



تهافت الهلافيت

فقدت تقزم كل شيء. اللهم إلا خيط عنكبوت العمالة. هذه الأيام تشتم في جناحها العسكري بعد تيقنها من هزيمته الميدانية. وذلك استجابة لمخطط أماراتي جديد قادم. أي: سودان حمدوكي بعد هلاك حميدتي.

وليتها وعت الدرس وتخلت عن سياسة (ساقية جحا) وعادت لرشدها أسوة بغيرها من القوى الوطنية. التي لم تطعن الجيش بخنجر الإرتزاق. بل كانت معه في خندق الوطنية طيلة أيام الحرب. وبكل تأكيد سوف تلتزم تلك القوى الوطنية بقرارات العسكر بخصوص الفترة الإنتقالية (الحقيقية) القادمة بقيادة البرهان.

وبلاشك سوف تبدأ عملية الاستعداد للانتخابات القادمة في نهاية الفترة الإنتقالية. أما تقزم سوف تذهب بعيدا عن خط العقلانية القومي. وتمارس الابتزاز السياسي إرضاء لأمارات الشر. وفي نهاية المطاف سوف تقاطع الانتخابات القادمة بحجج كثيرة أقواها أوهن من خيط العنكبوت.

وخلاصة الأمر تلك هي الصورة الحقيقية لساقية جحا (التقزمية). عليه ليحافظ أهل السودان (عسكر ومدنيون) على وطنهم بعيدا عن تهافت الهلافيت.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأثنين ٢٠٢٤/٣/١٨