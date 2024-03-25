رأي ومقالات
🔴 مئات العربات تحمل جنود المليشيا وعوائلهم تغادر الخرطوم والجزيرة في طريقها إلي ولايات كردفان ودارفور
• مئات العربات والناقلات تحمل جنود المليشيا وعوائلهم تغادر الخرطوم والجزيرة في طريقها إلي ولايات كردفان ودارفور ..
• العربات المذكورة تتجمع يومياً في منطقة أم صميمة في وقت مبكر مساءاً ثم تأخذ طريق الهروب منتصف الليل ..
• أحياء عديدة ومربعات كاملة بالخرطوم غادرها المتمردون فزعاً من العمليات العسكرية النوعية بمدن العاصمة المختلفة ..
عبد الماجد عبد الحميد
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