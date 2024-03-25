🔴 مئات العربات تحمل جنود المليشيا وعوائلهم تغادر الخرطوم والجزيرة في طريقها إلي ولايات كردفان ودارفور





• مئات العربات والناقلات تحمل جنود المليشيا وعوائلهم تغادر الخرطوم والجزيرة في طريقها إلي ولايات كردفان ودارفور ..

• العربات المذكورة تتجمع يومياً في منطقة أم صميمة في وقت مبكر مساءاً ثم تأخذ طريق الهروب منتصف الليل ..

• أحياء عديدة ومربعات كاملة بالخرطوم غادرها المتمردون فزعاً من العمليات العسكرية النوعية بمدن العاصمة المختلفة ..

عبد الماجد عبد الحميد

