كل الحروب التي حولنا استمرت لسنوات.. نتمنى أن يكون السودان استثناء





الحرب لم تنتهي بعد. صحيح الجيش سينتصر في النهاية، ولكن الحرب قد تطول وكل شيء وارد. لذلك، فإنخراط الحركات المسحلة في المعركة إلى جانب الجيش ليس متأخرا. هذه حرب مدعومة من الخارج ومن عدو لا يستهان به ويملك مقدرات ضخمة، ماليا على الأقل.

لذلك، فالوقت ما زال مبكرا على تسجيل زمن الدخول إلى الحرب والمحاسبة على التأخير. كل الحروب التي حولنا والتي تورطت فيها قوى إقليمية استمرت لسنوات. نتمنى أن يكون السودان استثناء. ولكن المعركة ما زالت طويلة، رغم أننا منتصرون في النهاية بإذن الله إن طالت أو قصرت.

لذلك، كل من ينحاز إلى صف الشعب حتى لو كان من الجنجويد أنفسهم دعك من المحايدين يجب أن نرحب به.

حليم عباس

