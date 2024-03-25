🔴 من مصلحة حركات دارفور ضرب الجنجويد في الخرطوم والجزيرة قبل دارفور





مشاركة حركات دارفور في حرب الخرطوم هي حرب استباقية مع الدعم السريع. فمن مصلحة حركات دارفور ضرب الجنجويد في الخرطوم والجزيرة قبل دارفور.

نعم ظاهريا هناك حرب وطنية يشارك فيها الشعب السوداني بكل أطيافه بما في ذلك حركات سلام جوبا؛ وهذا جيد ونؤكد عليه.

ولكن هناك عوامل وأجندة أخرى موجودة. الأمر ليس بسذاجة أن حركات دارفور تريد الظهور الإعلامي أو أنها تخوض معركة “الجلابة” كما يراها البعض الآخر؛ الحركات تخوض معركتها الخاصة أيضا.

حليم عباس

