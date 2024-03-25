🔴 استسلم يا حميدتي، فما الذي تجنيه من إصرارك على هلاك المتبقي من عيال أهلك!





استسلم يا حميدتي، فما الذي تجنيه والطاحونة قد بدأت في الدوران من إصرارك على هلاك المتبقي من عيال أهلك!

للمغالط إنو التحرير أصبح قاب قوسين.. بل أدنى!

#مناوي_يا_مكنة

داير تتأكد إنو القصة دي خلاص انتهت؛ قارن بين عقار الحالي وبينه عند تعيينه نائباً لرئيس مجلس السيادة قائلاً: (لست بديلاً لأحد)!

حسين ملاسي

