ما حقيقية انسحاب ام تي ان من سوق العمل في السودان وإغلاقها مكاتبها؟





ناس كتيرة بتتساءل عن مصير شركة”M. T. N” للاتصالات ووضعها وسط تنامي شائعات عن انسحابها من سوق العمل في السودان وإغلاقها لمكاتبها.

بالتواصل اليوم مع مسؤول في الشركة اكد عدم صحة الكلام ده وقال انه الشركة بتعمل الان وسط الظروف المعقدة دي وتمهد للعودة ابتداءا من ولاية الخرطوم.. العمل الشغالين عليه الان هو “التشبيك” مع واحدة من الشركات العاملة “سوداني او زين” للربط معاها بعد خسائرهم الاتعرضو ليها في مقسماتهم الرئيسية.. خطوتهم الاولى هي العودة لعموم الخرطوم البتعمل فيها شبكتهم بنطاق محدود الان

خطوتهم الاولى هي العودة لعموم الخرطوم البتعمل فيها شبكتهم بنطاق محدود الان وعندهم ترتيبات للربط من داخل الخرطوم وصولا إلى ولايات اخري قريبة جدا من الخرطوم ومن ثم التشبيك تدريجيا حتي يصل الربط لاوسع نطاق في الشرق و الشمال تمهيدا لعودة الشبكة للولايات واعتذر الرجل بلطف عن تقديم قيد زمني محدد او متوقع لعودة الخدمة للتعقيدات البتصاحب العمليات الفنية المن النوع ده… ده بخصوص ام تي إن.

بخصوص الجزيرة فقد يلاحظ الناس عودة متذبدبة وضعيفة للشبكة في عدد من المناطق والقرى وباستفسار الاخوة في شركة سوداني عرفت انه الامر ناتج عن معالجات فنية عملتها الشركات في الابراج بما يشبه او يعادل توسيع دائرة نطاق امتداد بث الإشارة والشبكة وهي عملية بتتم في الابراج ويطلقوا عليها فنيا ال Up tilting او رفع antenna

.. المعالجة دي بتدي شبكة لحد ما لابعد نقطة وادت فعلا شبكة لسوداني في مناطق داخل الخرطوم تضعف وتتحسن بين المرة والاخرى وان كانت حتكون شبكة ضعيفة وغير مستقرة ولكن في الظروف دي ببقى شيء افضل من ما لا شيء.. طيب والمقسمات يعني ما حتشتغل؟

بخصوص المقسمات سردنا في البوستات السابقة انه الشركات قالت لوفود المجتمعات الاهلية الاتواصلت معاها بهدف ارجاع الشبكة انه هي جاهزة ومحتاجة لضمانات من الدعم السريع تضمن دخولها لمعاينة المقسم والمحطات والابراج وتضمن سلامة العاملين الحيتواجدو فيها… الوفد ده والمكون من قيادات اهلية واعيان ورجال طرق صوفية التقى امس الاول بالجزيرة بقيادة الدعم السريع في الجزيرة بهدف السماح للشركات باعادة الخدمة ودخول الفنيين ولكن للاسف قيادة الدعم السريع هناك قابلت طلبهم بالرفض الشديد وبصريح العبارة ردوا ليهم وبوضوح انه لا.. ما حنسمح.

عليه يبقى الوضع كما هو عليه بعدد من مناطق الجزيرة الما وصلتها الخدمة الا ان يقضي الله امرا كان مفعولا.

في قطاع الاتصالات في مشكلة تانية.. قطاع الاتصالات مرشح لهزة في مقبل الايام بسبب التعنت الحكومي في تحصيل الضريبة من الشركات رغم الظروف المرت بيها والتدهور الصاحب عملها… الحكومة تصر على تحصيل ضريبة ارباح عالية من مجمل راس المال مش فقط من الارباح والمبلغ فوق طاقة الشركات لضخامته.. الوضع ده بقى الان محل خلاف كبير مكتوم بين الشركات والحكومة ومرشح للانفجار في اي لحظة بين الحكومة والشركات ما لم يتم الجلوس لتداركه.

نقطة اخرى مهمة.. الناس او المجتمعات البتشكي من عدم وجود خدمة اتصال من الاساس في مناطقها عندها حق حكومي اصيل هي للاسف ما عارفاه ويشكر مسؤول من حماية المستهلك اتواصل معاي ولفت نظري للنقطة دي ونبهني ليها.. الحكومة انشات قبل سبعة سنوات صندوق سمته “صندوق الخدمة الشاملة”.. الصندوق ده غرضه الرئيسي هو توفير خدمة اتصالات للمجتمعات الما وصلتها شبكات اتصال من الاساس وظلت الحكومة تتحصل سنويا ولمدة سبعة سنوات ضريبة لصالح الصندوق ده من شركات الاتصالات من غير ما تقدم بالمقابل الخدمة ولو لجهة محددة وواضحة حتى الان.

يعني انت ما عندك خدمة في منطقتك بتاعت اتصال وده حق اصيل ليك يتلمو اعيان واهل المنطقة ويمشو لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد ويطالبوا بالحق ده.

اي مجتمع محلي ما عنده شبكة يتواصل مباشرة مع جهاز تنظيم الاتصالات اللي هو الجهة المسؤولة ويطالب بحقه في انه تصله خدمة والحق ده حق اصيل للمواطنين في المناطق دي وليس منحة وليصححنا الباشمهندس دكتور الصادق جمال الدين مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بالسودان الحاشير ليهو للمرة التالتة عبر حسابه الشخصي اذا كانت معلومتنا دي غير صحيحة وانه الناس ديل ما عندهم حق مسؤول عنه الجهاز ومعلق في رقبته وعلى إستعداد لنشر رده حال تكرمه بالتوضيح.

الجانب الاخير من المعلومات اليوم والمتعلق بعودة الشبكة لعدد من المناطق والمناطق المتوقع دخولها فشبكة سوداني وصلت لعدد من قري شمال محلية كرري في النوفلاب والحريزاب والجزيرة اسلانج والنوبة و السروراب وما حولها من مناطق ، عدا منطقة الشيخ الطيب ( أم مرحي ) لا زالت معدومة ولتاكيد المعلومة فقد اتواصل الصديق

نوفل عبدالرحيم حسن

مع الاهل هناك واكد صحة عودة الشبكة ولكن لنكون واضحين فالشبكة لن تكون مستقرة هناك وربما تتعرض مجددا للانقطاع بسبب عمل المحطة بالكهرباء وعدم استقرارها وبالتالي توقفها حال انقطاع التيار.

بقية مناطق امدرمان العمل في مقسم سوداني بغرض اعادة التاهيل قطع شوط بعيد ويتوقع عودة الشبكة لبقية مناطق امدرمان حال اكتمال العمل وقد لا تشمل العودة اجزاء واسعة من مناطق محلية امبدة البتجري في عدد من مناطقها عمليات عسكرية حتى الان.

اعتذر للإطالة في البوست ولكن لتشعب التفاصيل فالبوست طال شوية.. حفظكم الله وطمانكم جميعا على اهلكم واحبابكم.

السيد مدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بالسودان بعلم الوصول

Elsadig Gamaleldeen

Zain Sudan

Sudani

طلال مدثر

