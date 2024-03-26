شركة سوداني تتمكن من تشغيل شبكة السجل المدني والجوازات والمرور في امدرمان





في امدرمان اليوم إتمكنت شركة سوداني من تشغيل شبكة كل من السجل المدني والجوازات والمرور وبنك النيل لتعقبها خلال الايام القادمة دفعة جديدة من الشبكات باذن الله.

في حقول العمل الملغومة دائما ما يشكل وجود المدراء مع العاملين دفعة كبيرة ليهم لذلك قوبلت زيارة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل لقطاع الشبكة و التكنولوجيا م.جعفر صالح لتفقد مقسمات شركة سوداني داخل امدرمان اليوم برضا كبير من العاملين حسب صديق صحفي شهد الزيارة والممكن تكون هي الزيارة الاولى على مستوى شركات الاتصالات بالسودان لتفقد مرافقها ومخدماتها وإعادة تاهيلها.

الرجل تفقد المقسمات في امدرمان مع وقفة خاصة بالمقسم الرئيسي الواقع في سوق امدرمان البوستة بالقرب من برج الضرائب والحيشكل تشغيله اضافة كبيرة جدا على مستوى اغلب محليات امدرمان باذن الله.

المقسم ده وغيره حيكون برضو جزء من خطة “التشبيك” الحتتم بين “ام. تي. إن” و”سوداني” الاشار ليها مسؤول ام تي ان في حديثه بالامس معاي من غير ما يفصح عن اسم الشركة الحتتم معاها الشراكة المثمرة دي لكن استطيع ان أؤكد وبكل ثقة انها شراكة مع سوداني وحتثمر عن عودة قوية وقوية جدا كمان لـ”اريبا” كما يحلو لمشتركيها انهم يسموها في الخرطوم وبقية القطاعات لانه حسب ما علمت انه عدد من مدراء ام تي ان زارو مقسمات سوداني الرئيسية لتحقيق الربط ده بينما تواجد عدد من مهندسي mtn و شركة سوداني في مناطق مختلفة لتحقيق ذات الهدف حيث تمت صيانة مسارات عمل الشبكة و ربطها في أجزاء مختلفة بمساعدة مهندسي سوداني و تمت الاختبارات الأولية بنجاح فقط في تحدي وحيد في إصلاح قطع حصل لفايبر mtn في المنطقة “……..” وهي منطقة مفصلية ولو تمت صيانتها فحتكون mtn إتجاوزت اكبر عقبة بتواجه عودتها وحسب علمي انها شغالة في حلها وتخطيها.

” الضعين” برضو حيتم فيها فتح نافذة خدمات رئيسية للجمهور تبع سوداني ودي فرصة نجدد فيها الدعوة للدعم السريع بالسماح للفرق الفنية لشركات الاتصالات بولاية الجزيرة بمعاينة مقسماتها وابراجها وضمان سلامة العاملين فيها وعدم تعرضهم للاعتداءات اذ انه لا يستقيم عقلا انك تضع خدمة اساسية زي خدمة الاتصالات في قالب توزيع “مناطقي” بحيث انه تطلبها في مناطق نفوذك وعشيرتك وتصلهم فعلا وتحرم منها سكان المناطق التانية.. ده امر لا يستقيم.

ختاما بقي ان نشير الى ان عودة مقسم البوستة حينسحب عليه عودة شبكة سوداني لعموم منطقة المهندسين والعديد من إحياء امدرمان لانه حيكون رابط للعديد من الابراج و”المبدي متموم والعافية درجات” .

حفظكم الله وطمانكم جميعا على اهلكم واحبابكم.

@إشارة

طلال مدثر

