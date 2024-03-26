اردول يحتفل بفوز شاب برئاسة السنغال

‏كتب القيادي في الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – مبارك أردول عن انتخابات الرئاسة في السنغال: فوز الشاب اليساري المعارض باسيرو ديوماي فاي مرشح حزب باستيف المدعوم من ابناء جيله والذي خرج للتو من السجن ويذهب محمولاً على الاعناق الي القصر رئيساً خامساً منتخباً للسنغال احد اهم الدول الفرانكفونية في غرب افريقيا.

الرئيس المنتخب بايسرو مدعوم من الطبقة الفقيرة المهمشة والمعادية للاستعمار ايضاً وبفوزه يكتمل المشروع المناهض للاستعمار الأوروبي والغربي في السودان الفرنسي وقد أشرقت شمس أفريقيا غربا هذه المرة.

ناضل باسيرو وعثمانو سويكنو وعدد الشباب المتطلع للحرية والانعتاق ضد وكلاء الاستعمار الأوروبي والغربي عموما بلا هوادة مستلهمين ومكملين لثورة بوركينافاسو ومالي والنيجر التي اخذت طابعاً عسكرياً، واليوم انضمت اليها السنغال عبر صناديق الاقتراع لتاخذ المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا (الايكواس) منحى جديد بعد فوز اليوم ، فأفريقيا هي افريقيا لن ينتصر على شبابها اي مشروع من الخارج مهما تسلح وموّل وسيطر.

إرادة الشعوب التواقة للحرية انتصرت في النهاية