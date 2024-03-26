رأي ومقالات

🔴 قناة الحدث تنشر خبراً بأن مجموعة من (داعش) قامت بتهريب البشير من السلاح الطبي

2024/03/26
قناة الحدث
قناة الحدث

ليس مستغرباً عليهم هذا التلفيق وسحب الخبر دون تقديم إعتذار معه ، قناة الحدث تنشر خبراً بأن مجموعة من ( داعش ) قامت بتهريب البشير من السلاح الطبي .

ما علاقة المشير البشير ( بمجموعات داعش ) ، وهل توجد داعش من الأساس في السودان ؟!
( ضرورة محاسبة القناة واجبة من السلطات السودانية ، وأي تهاون من السلطات السودانية دليل على أن السلطات السودانية متواطئة معهم ، ويسعدها مثل هذا الحديث الملفق والكاذب ) .

هذه القناة وأي قناة تخرج معلومات كاذبة وفيها تلفيق على الدولة السودانية وجب الحسم التام في هذه القضايا ، وضرورة مقاضاة القناة والمطالبة بتعويضات مالية كبيرة ، حتى يكون درساً لها في نقل الأخبار عن الشأن السوداني .

محمد السر مساعد

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