



ليس مستغرباً عليهم هذا التلفيق وسحب الخبر دون تقديم إعتذار معه ، قناة الحدث تنشر خبراً بأن مجموعة من ( داعش ) قامت بتهريب البشير من السلاح الطبي .



ما علاقة المشير البشير ( بمجموعات داعش ) ، وهل توجد داعش من الأساس في السودان ؟!

( ضرورة محاسبة القناة واجبة من السلطات السودانية ، وأي تهاون من السلطات السودانية دليل على أن السلطات السودانية متواطئة معهم ، ويسعدها مثل هذا الحديث الملفق والكاذب ) .



هذه القناة وأي قناة تخرج معلومات كاذبة وفيها تلفيق على الدولة السودانية وجب الحسم التام في هذه القضايا ، وضرورة مقاضاة القناة والمطالبة بتعويضات مالية كبيرة ، حتى يكون درساً لها في نقل الأخبار عن الشأن السوداني .

محمد السر مساعد

