المدافعون التقليديون عن حقوق الإنسان في السودان صمتوا عن جرائم الدعم السريع





المدافعون التقليديون عن حقوق الإنسان في السودان الذين أنفقوا عمراً في ادانة انتهاكات جرائم الحرب و التعذيب والاعتقالات التعسفية وإسكات الصحفيين والفصل للصالح العام،

صمتوا عن جرائم الدعم السريع بما في ذلك الأجسام النسوية التي اخترعت مشروعيتها السياسية على صورة تمكين الضحايا من العدالة ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الاغتصاب وقمع الناشطات السياسيات والعنف السياسي بأشكاله المختلفة.

لا احمل الاعتقاد أن الحرب مدرسة إذا أعددتها تعلم الشعب الدرس ونهض من الحطام ، لكن على الأقل عندما تنهار المنظومات الليبرالية أمام الأعين علينا التحذير من أنها ستعود بأشكال ومسميات جديدة وواجهات جاذبة أكثر وشراسة أكبر.

Najlaa Eltom