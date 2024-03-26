لم يكن يحسب الاخوان دقلو ولا راعيهم محمد بن زايد أن مهمة التغيير العسكري للسلطة بالحرب في السودان ستكون عسيرة





لم يكن يحسب الاخوان دقلو ولا راعيهم محمد بن زايد أن مهمة التغيير العسكري للسلطة بالحرب التي اثاروها ستسمر هكذا وستكون عسيراً تؤرق مضاجعهم وتبدد أحلامهم هكذا .. هذا لأن تقاريرهم التي رفعت لهم لم تدخل في الحسبان قلوباً وأرواحاً كهذه بها ننتصر باذن الله

كتب أحد أصحاب هذه القلوب الأخ مصطفى بحر :

بتذكر اليوم دا كنا سته أخوان ومشينا للعدو في اعتى وأشرس أرتكاز ليهو في جبره (إرتكاز تقاطع البيبسي) وتسليحنا عباره عن قرنوفين وأربعه كلاشات بس مقابل الثنائيات مضادات الطيران وغيرها من أسلحتهم لكن زي ما بقولو الحديد ما بقاتل البتقاتل قلوب الرجال الحمد لله فرتقنا إرتكازهم وجرو خلوهو وهنا أنا ما قاصد أوريكم فراسة ولا رجالة أخواني ديل لكن داير أوريكم قدر كيف العدو دا واهن وما عندو عقيدة قتاليه.

الفيديو فيهو الشهيد أحمد إبراهيم طاجون ربنا يتقبله يا رب🔻🔻🔻🔻💔💔💔

بالراجمة أو تدوين

ولو بالقوة أو باللين

كون يا الله لينا معين

دا هاوزر دبل التكبير

وصوت الراجمة ليهو هدير

ولو الكون يعوم تدوين

ولازم جبره ليها نسير

نزلزل للغرب زلزال

وتبقى العزة لينا خصال

وراك يا عزة واقفة رجال

ثباتها بشبهوهو جبال

طريق الشهداء لينا منار

وفوق الشهداء نجر مزدار

وقت نزعل نولع نار

نحرق عبدت الدولار

وباكر راح نسود الكون

ندمر بكره كل فرعون

وراك حمدان محل ما تكون

وتبقى الفوره فيك مليون

#الدروع_نار_وشرار

#معركة_الكرامة

#إسلامي_وأفتخر

المقداد خالد

