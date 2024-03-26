مكي المغربي: أنا ضد قطع علاقات السودان الدبلوماسية مع الإمارات





أنا ضد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، بالرغم من أنني مقتنع بموقف الحكومة السودانية الرسمي واعتبرها صاحبة الحق الأول في حماية شعبها،

وعندما تحدثت عن تقديم شكوى ضد الإمارات في الجامعة العربية (وليس مجلس الأمن) بغرض حل الأمر في البيت العربي، لم تكن حينها -مايو2023- الدولة تصرح بأي إتهام. الجيش الآن متقدم والشعب ملتف حوله والمليشيا مندحرة،

والعلاقات مع الحكومات هي علاقات تستفيد منها الشعوب بصورة دائمة، أما الخلاف بين الحكومات فهو مؤقت. والحرب ستنتهي، ولذلك لا استسيغ إنهاء (الدائم) بسبب (المؤقت).

مكي المغربي