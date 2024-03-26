معركة الكرامة تبني الأمة السودانية.. ليست ضد قبيلة أو مجموعة بل هي ضد مليشيا مجرمة تحمل طموح عائلة دقلو





السودانيون اليوم في أكثر لحظاتهم وحدة منذ الاستقلال في العام ١٩٥٦م، والتدافع الوطني العام مع الجيش الوطني من الشعب السوداني والتيارات السياسية الوطنية والحركات المسلحة والتيارات الاجتماعية والأهلية نحو مواجهة عدو واحد هو مليشيا الدعم السريع عسكريا وتيار العمالة والارتزاق سياسيا هو تدافع تاريخي نحو إكمال تأسيس وترسيخ القومية السودانية، إن معركة الكرامة معركة تاريخية تبني الأمة السودانية ولذلك فهي ليست ضد قبيلة أو مجموعة بل هي ضد مليشيا مجرمة تحمل طموح عائلة دقلو وخلفها محور الشر الخارجي وضد قوى سياسية خائنة وعميلة تتحالف مع المليشيا وتشاركها الجرائم ضد الشعب السوداني ممن يسمون أنفسهم تقدم.

هشام عثمان الشواني

