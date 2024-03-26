



• الهلع الذي تعيشه مليشيا التمرد قيادة وقاعدة بسبب قطع إمداد قواتها بالوقود عن طريق الجيلي الكدرو ..

هذا الهلع والخوف له مايبرره لأنه يعني علي المدي البعيد الموت البطئ لمليشيا التمرد التي درجت علي سرقة الوقود من مصفاة الجيلي بالسحب والشحن والنقل إلي مواقع قواتها ولم تضع في حسبانها أن الجيش سيفاجئ التمرد بقطع هذا الطريق الحيوي وفرض حصار قاتل علي عصابات التمرد التي ترفع عقيرتها بأكاذيب فتح الطريق وفك الحصار القاتل عن قواتها التي باتت في جزر معزولة وتتلقي كل يوم ضرباتٍ قاتلة .. وموجعة ..



• مليشيا التمرد السريع تواجه حرب استنزاف بالخرطوم الأمر الذي دفعها لسرقة زيوت التبريد الخاصة بمحولات نقل وتوزيع الكهرباء !!

عبد الماجد عبد الحميد

