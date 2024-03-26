تهريب البشير وعبد الرحيم خبرٌ مطبوخٌ على عجلٍ، واضح أنّ كفاءة (الشيف) التّحريريّة دون المُستوى..!





تهريب البشير وعبد الرحيم خبرٌ مطبوخٌ على عجلٍ في مطبخ سياسي، واضح أنّ كفاءة (الشيف) التّحريريّة دون المُستوى..!

(كلمة السر ) في الخبر، الإشارة إلى أنّ التهريب تمّ بمُشاركة (داعش) لربط الجيش بالجماعات الإرهابية..!

تمّ حذف الإشارة إلى (داعش) من نص الخبر بعد تأدية الغرض واقتراب توقيت كشف الحقيقة..!

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ضياء الدين بلال