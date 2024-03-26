رأي ومقالات

تهريب البشير وعبد الرحيم خبرٌ مطبوخٌ على عجلٍ، واضح أنّ كفاءة (الشيف) التّحريريّة دون المُستوى..!

2024/03/26
ضياء الدين بلال
ضياء الدين بلال

تهريب البشير وعبد الرحيم خبرٌ مطبوخٌ على عجلٍ في مطبخ سياسي، واضح أنّ كفاءة (الشيف) التّحريريّة دون المُستوى..!
(كلمة السر ) في الخبر، الإشارة إلى أنّ التهريب تمّ بمُشاركة (داعش) لربط الجيش بالجماعات الإرهابية..!
تمّ حذف الإشارة إلى (داعش) من نص الخبر بعد تأدية الغرض واقتراب توقيت كشف الحقيقة..!
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ضياء الدين بلال

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