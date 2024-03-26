تعليقًا عن خطاب مناوي عن (ديموقراطية الجلاكسي ) … وهو كناية عن الديموقراطية المستوردة من الخارج كسلعة تجارية وبشروط منتجيها وهي لا تعدوا ان تكون الا ديكتاتورية البرجوازية، وهذه ديمقراطية فوقية زائفة لصالح الرأسمالية ومنافعها ومصالحة بينها مع الخونة من المقهورين وباختصار هي ديموقراطية البرجوازية التي تعبر عن مصالح الأقلية.