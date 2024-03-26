رأي ومقالات
تعليقًا عن خطاب مناوي عن “ديموقراطية الجلاكسي”
تعليقًا عن خطاب مناوي عن (ديموقراطية الجلاكسي ) … وهو كناية عن الديموقراطية المستوردة من الخارج كسلعة تجارية وبشروط منتجيها وهي لا تعدوا ان تكون الا ديكتاتورية البرجوازية، وهذه ديمقراطية فوقية زائفة لصالح الرأسمالية ومنافعها ومصالحة بينها مع الخونة من المقهورين وباختصار هي ديموقراطية البرجوازية التي تعبر عن مصالح الأقلية.
أما ما يقصده مناوي هي الديمقراطية الوطنية الحقيقية التي تعبر عن مصالح البروليتارية ونفسها التي قالته الرفيقة روزا لوكسمبورغ وهي التي تتجلى عندنا يمسك الجسد البروليتاري بكامل السلطة ويسحق بها رأس الطبقات الحاكمة وعملائها.
اردول …
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