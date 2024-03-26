الحوري: الكدرو تحكي وتحدث عن ابطال عظام عاشوا اياما زواهر من اجل الدين والوطن

اليوم تحتفي منطقة الكدرو العسكرية بنصر جديد يضاف الي سفر القوات المسلحة الخالد .. وتؤدي الامانة كاملة تحمل قسمات الوفاء والقوة اليوم الكدرو تحكي وتحدث عن ابطال عظام عاشوا اياما زواهر من اجل الدين والوطن فللحكاية صور عدة

هم

اصحاب اللامات الخضر فرسان النهار الوطن وا عندهم امانة يستمدونه من صمود كل جندي ومن صوت كل دانة ومن قسمات كل مقاتل هب مقاتلا ومدافعا عن الدين والوطن ملوحا بعلامات النصر اسرجوا في سبيله صافنات العز شققوا له القلوب شظايا حتي صهلت الدماء مرعدة مرعفة

الامانة التي حملوها

ادوها بحقها ومستقحقها

الكدرو علامة مسجلة للنصر

والنعمان والنصر صنوان