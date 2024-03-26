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القوات المسلحة: على مواطنينا الكرام الإبتعاد عن مناطق تجمعات مليشيا آل دقلو
تؤكد قواتكم المسلحة حرصها التام على تفادي إلحاق أي أضرار يمكن أن تطال المواطنين والأعيان المدنية طبقا للمعايير الدولية للاستهداف، في الوقت الذي ترصد فيه تعمد المليشيا المتمردة اتخاذ المدنيين دروعا بشرية وذلك من خلال إستخدامهم للمنازل والأعيان المدنية مواقع عسكرية على غرار ما يجري بجنوب كردفان وشمال وشرق دارفور وكل مناطق تواجدهم .
كما تنوه القوات المسلحة مواطنينا الكرام الإبتعاد عن مناطق تجمعات مليشيا آل دقلو الإرهابية بمختلف أنحاء البلاد والتي تعتبر أهدافا عسكرية مشروعة لضربات قواتنا الجوية.
الثلاثاء ٢٦مارس ٢٠٢٤م
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة
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