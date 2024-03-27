البشريات من السنغال.. الحزب الفائز له تواصل سابق مع السودان





أهملنا دول غرب افريقيا حتي دهمنا الشر كله منها .

رؤساء دول النيجر وتشاد من اكبر داعمي الدعم السريع جهرا و علانية .

وزراء دفاع وخارجية هذه الدول وقادة جيوشها يدعمون المتمردبن بشدة و بلا حدود .

تدفق من هذه الدول مرتزقة الجنجويد بعشرات الالاف يحلمون بحكم السودان والتمتع بمنازلنا واموالنا وسياراتنا وخيراتنا .

كانت غفلة كبيرة آن الأوان لنستيقظ منها .

الحرب التي عانينا منها كانت من صنع الخارج وخاصة الافريقي من غربه وشرقه .

امس فاز برئاسة السنغال وهي من اهم دول القارة شاب مسلم ملتزم بإسلامه لم يرتق للمنصب بحرب ولا تآمر ولا إرهاب بل بإنتخابات حرة ديمقراطية خرج بموجبها من السجن إلي قصر الرئاسة .

شاب يلتزم بدينه ليس في شخصه وخاصة نفسه فحسب بل بقيم يحكم بها الشان العام .

بشر بالخروج من الفرانكفونية والإستعمار الحديث وبالخروج من أسر الفرنك الفرنسي إلي عملة جديدة لبلده سيعمل علي إقرارها .

الحزب الفائز له تواصل سابق مع السودان وهذا طريق لنعود عبره إلي غرب افريقيا لنحارب تمدد الجنجويد في هذه المنطقة بالغة التأثير علينا .

السنغال من اكبر وأهم دول المنظمة الإقتصادية ( الإيكواس ) التي تضم دول المنطقة و كل إسهام وتعاون مالي وإقتصادي معها يسهم في حفظ أمننا الوطني والسياسي .

السودان له قبول ثقافي وحضاري واسع في كل افربقيا وخاصة في غربها .

تامين امدرمان والخرطوم والسودان يمر عبر غرب افريقيا .

راشد عبد الرحيم