🔴 هروب المواطنون بالآلاف والملايين من أي منطقة يسيطر عليها الجنجويد أويقتربون منها في السودان





الوضوح الغامض:

من يساوون بين الجنجويد والجيش في السوء قولاً أو ضمنًا لا يهتمون أبدًا بتفسير”لغز” هروب المواطنون بالآلاف والملايين من أي منطقة يسيطر عليها الجنجويد أويقتربون منها ولكنهم لا يهربون من المدن والمناطق التي يسيطر عليها الجيش. بل يهرب المواطنون من أماكن سيطرة الجنجويد إلي المساحات التي يسيطر عليها الجيش.

يتبني هذه المساواة الزائفة بين الجنجويد والجيش من لا يبدا فكرهم من فحص الواقع الماثل وانما من نصوص وعقائد علمانية مقدسة.

معتصم اقرع

