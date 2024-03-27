معتصم اقرع: حديث النساء مع تقدم د. علاء الدين نقد





يكفي من الحرج أنو “تقدم” يشحدوها شحدة لإدانة العنف الجنسي. أما أن يقول المتحدث بإسمها ما قال، فذلك درك سحيق. حين قلنا إن هذه جماعة تجيد إحراز الأهداف في مرماها لم نبالغ. ولكنها الآن تحرز أهدافا في أرحام نساء مقهورات.

“تدين (مبادرة لا لقهر النساء) على وجه الخصوص ما بدر من د. علاء الدين نقد، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية القوى المدنية (تقدم) في وسائط التواصل الاجتماعي، حيث انبرى مشككا في حالات الاغتصاب الموثقة متجاهلا عن عمد ظروف الحرب والضحايا ومقدمي الخدمات الطبية التي يصعب معها التوثيق بالطرق العادية واستحالة الحصول على استمارة الشرطة الطبية (اورنيك تمنية) في ظل هذه ظروف الحرب”.

معتصم اقرع