بعد اندلاع الحرب في السودان قام الدعم السريع بإخراج محكومين بالإعدام من السجون ليعملوا معه ابرزهم “السافنا”





بعد اندلاع الحرب في السودان قام الدعم السريع بإخراج عدد من أفراد سابقين محكومين بالإعدام بسبب تورطهم في جرائم قتل وجرائم أخرى متعلقة بالمخدرات واختطاف المدنيين الأجانب العاملين في قطاع المنظمات ابرز الذين خرجوا من السجون ويعملون في الدعم السريع حالياً

علي رزق الله السافنا / منتظر في بلاغ ١٣٠

معتز علي شمو شهير بدحدوح / محكوم اعدام آخر من سجن الهدى

عبدالله فضيل / محكوم بالاعدام

علي ابوالدقير / سجين سابق _ عقيد قبل الحرب كان ابرز قادة الدعم السريع في اليمن

عبدالله الحر / قائد ميداني حالي بالدعم السريع كان محكوم بالسجن لفترة طويلة

محيميد / قائد ميداني كان على خلاف مع حميدتي قبل الحرب ثم دخل السجن وخرج الآن يقاتل في صفوف التمرد

حامد الصافي / كان ضابط في الجيش ثم انضما حاليا للدعم السريع و محكوم في بلاغ ١٣٠

قائد خلا عبدالله / محكوم بالاعدام وكان بسجن الهدى ومن اجله ودحدوح اقتحم الدعم السريع سجن الهدى وقام بإخراج جميع السجناء

علي مسبل / محكوم بالاعدام قائد ميداني حالي بالدعم السريع

العميد خلا مطر/ متهم بالسجن عشرين عام بعد اختطاف أجانب بدارفور في عهد البشير

عبدالرؤوف طه علي

