كيف تناولت الدراما الرمضانية المصرية الأزمة الاقتصادية؟

طبقًا للنقاد الفنيين طارق الشناوي وأندرو محسن، لم تتناول الأعمال الدرامية موضوع الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل مباشر.

وأشار الشناوي إلى أنه في إطار الـ 34 مسلسلًا المصريًا هذا العام، تم تقديم بعض الأعمال الفنية التي تعكس الوضع الاجتماعي والأزمات الاقتصادية بشكل عام، مؤكدًا على أن الظروف المادية قد تدفع ببعض الأفراد إلى الانحراف عن القانون.

من جانبه، أكد محسن لموقع “الحرة” أن هناك عدة قضايا تمت مناقشتها بأساليب مختلفة، مع التركيز الأكبر على مسائل الأسرة، إلا أنه لم يتم تقديم مسلسل يحمل حلاً محددًا لمشكلة معينة أو يقدم حلولًا مباشرة.

وأضاف أن مسلسلي “صلة رحم” و”أعلى نسبة مشاهدة” قد تناولا فكرة الاحتياجات والظروف المالية الصعبة التي يواجهها البعض، وركزا على الجوانب الواقعية في المجتمع المصري.

تأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية (35.7٪ في فبراير)، مما يجعل الكثير من المصريين يواجهون صعوبات في تحمل نفقاتهم اليومية.

وفي السادس من مارس، أعلنت مصر عن تحرير سعر الصرف، حيث بلغ سعر الدولار حوالي 50 جنيهًا بعد أن كان 31 جنيهًا رسميًا، لكنه في وقت لاحق ارتفع إلى 46.5 جنيهًا. وفي اليومين الأخيرين، شهد سعر الدولار ارتفاعًا في البنوك المصرية ليصل إلى 47.72 جنيهًا للشراء و47.82 جنيهًا للبيع، وفقًا لصحيفة “المصري اليوم”.