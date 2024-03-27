قوة من الدعم السريع تقتل وتصيب مواطنين في الخرطوم





من البريد

في حوالي الساعه ١٢ نهارا الثلاثاء

هاجمت قوه من الدعم السريع مكونه من اربعه كروزرات قتاليه ووعدد من المواتر بدخول الحاره ٢٦ امبده الهواوير وبدأو بالضرب العشوائي لكل من في الحاره استشهد في الحال عدد ثلاثه أشخاص وهم

١/العم حمد ود الهندي

٢/الأخ الفارس عبدالله ود ادريس

٣/محمد احمد عبدالله عرنجل

كما تمت إصابة عدد اربعه اخوان اعزاء اصاباتهم بالغه الخطوره لم نتمكن من اسعافهم

كما تم اعتقال اكثر من ١٥ شاب

وكل ذلك في موجه اولي انسحبوا بعدها عصرا

وعادو بعد المغرب ومارسو نفس القتل والسحل لم نتحقق لعدد الموتى والاصابات واعتقال ما تبقى من الشباب والشيبه أثناء أداء واجب الصلاه

ولكن المؤكد ان هنالك عدد ليس،بالقليل من الشهداء لا زالو في الطرقات

وحتى كتابه هذه الرساله الحاره محاصره تماما ولا نعلم عدد الشهداء والاصاباات والاعتقالات

عبدالرؤوف طه علي

