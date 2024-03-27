مزمل أبو القاسم: العمالة بالطعن في شرف الحرائر





* في بواكير الحرب الحالية، وفي شهرها الأول على وجه التحديد؛ أصدرت الأستاذة سليمى إسحق مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالسودان بياناً أعلنت فيه رصدها لخمس جرائم اغتصاب، ارتكبها جنود يتبعون لقوات الدعم السريع.

* كان الأمر صادماً ومروعاً ومحزناً في حينه، لكن الأكثر إثارةً للحزن حدث عندما أقدمت منظمة محسوبة على قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، على تزوير ذلك التقرير، وتغيير وتحوير محتواه لتنسب ثلاثاً من جرائم الاغتصاب الخمس للجيش، واثنتين فقط للدعم السريع!

* تلقفت مكونات قوى الحرية والتغيير البيان المضروب بسرعة البرق، وتم نشره في صفحات ومواقع التنظيم، كما بادر حزب المؤتمر السوداني بنشره على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي!

* عندما انكشف الأمر وشاعت السقطة وعمّ الخبر القرى والحضر بادرت المنظمة المشبوهة بالاعتذار عن فضيحتها المجلجلة، واعترفت بأنها لم تكن دقيقة في نقلها للبيان الصادر عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وأقرت بعدم صحة ما نسبته للجيش من جرائم الاغتصاب، واعترفت كذلك بأن الوحدة نسبت الجرائم الخمس لجنود يتبعون للدعم السريع!

* لو اكتفت المنظمة بذلك التوضيح لهان الأمر، ولكن يبدو أن نفوس القائمين عليها لم تتقبل براءة الجيش من أوزار الاغتصاب وتحميلها لجناحهم السياسي المجرم، فذكروا في خاتمة بيانهم الفضيحة أنهم تلقوا إفادات تفيد حدوث جرائم اغتصاب وعنف جنسي في بعض (مواقع سيطرة الجيش) ولم يتسنى لهم التأكد من صحتها!!

* برأوا الجيش باليد اليمنى وأدانوه باليسرى.. استناداً إلى إفادات مشتولة ومجهولة المصدر لم يتم التأكد من صحتها أصلاً.. وبالله شوف!

* بعد ذلك تفشت جرائم العنف الجنسي عند أوباش الدعم السريع، وشملت الخطف والاغتصاب والتعذيب والسبي وبيع النساء في الأسواق (خور جهنم مثالاً)، ونشرت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ووسائل الإعلام العالمية (مثل لومند الفرنسية ونيويورك تايمز الأمريكية وBBC و CNN) تقارير موثقة وتحقيقات استقصائية تحدثت كلها عن تلكم الجرائم المروعة، كما فعلت منظمة العفو الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والخارجية الأمريكية والبرلمان الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق المرأة الأمر نفسه، وتبارت في رصد وإدانة الجرائم المروعة التي ارتكبها تلج الدعم السريع ضد المدنيين في عمومهم والنساء على وجه الخصوص، لكن حلفاءهم ظلوا صامتين، يرفضون إدانتهم ويتهربون من التعرض لانتهاكاتهم بالاختباء خلف الشعار الخادع الجبان.. (لا للحرب)!

* يبدو أن مستوى الانحطاط الأخلاقي والمهني لمنسوبي قحت (أو مريم الأخرى.. تقدم)، لم يتوقف في محطة فبركة البيانات بهدف تبرئة أوباش الدعم السريع من جرائمهم الجنسية المنكرة ونسبها إلى الجيش، بل تعداها ليصل مرحلة إنكار حدوث جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي تماماً، وتبرير ما شاع عنها بأنها (ربما تكون حدثت برضا السيدات والفتيات)، أو كما ذكر الدكتور علاء الدين نقد، أحد الناطقين باسم (تقدم) في معرض نقاش جمعه مع آخرين في مجموعة إسفيرية تتبع لتقدم، وتحمل اسم (تقدم_ الإعلاميين والمثقفين والناشطين)!

* وبالله شوف!!

* مضى دكتور نقد (الذي سبق لجهاز الاستخبارات العسكرية اعتقاله بتهمة التعاون مع الجنجويد في بواكير هذه الحرب) أبعد من ذلك، وذكر أن التقارير التي تتحدث عن جرائم الاغتصاب (مُبالغ فيها) وعمد إلى التشكيك في أن الاتصال الجنسي قد يكون حدث في بعض الحالات (برضى السيدات والفتيات)، معللاً ذلك بعدم وجود أي آثار (للمقاومة)!

* كذلك حاول الناطق الرسمي لتقدم (وهو طبيب بشري) إنكار جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي المنسوبة إلى الجنجويد بالحديث عن عدم وجود تقارير طبية وكشف سريري وأورنيك 8 الذي يلزم الضحايا بتقديم بلاغ رسمي إلى السلطات حال وقوع اغتصاب!

* زاد نقد على ذلك تأكيده على أن مرض الناسور (وهو أحد المضاعفات المعلومة لجرائم العنف الجنسي) لا يمكن حدوثه جراء الاغتصاب، مع العلم أن معظم جرائم الاغتصاب التي حدثت في السودان تمثل جرائم اغتصاب جماعي، تم فيه اغتصاب الضحايا بواسطة مرتكبين متعددين للجرم وبعنف متكرر أدى إلى وفاة الضحايا في بعض الحالات، وتلك الجريمة مرتبطة بشكل أساسي بحالات الناسور والتي باتت متفشية عند الضحايا (كما ورد في المذكرة الضافية المرفوعة للدكتور عبد الله حمدوك من حوالي مائة شخصية بارزة، طالبت “تقدم” بإعلان موقف واضح من جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي في السودان).. تبعاً للموقف المشين والتصريحات المخجلة التي صدرت عن أحد أبرز متحدثيها الرسميين!

* كما نرى فإن الأمر تخطى مرحلة السعي لتبرئة الجنجويد الأوباش في جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي (وقد وقعت لسيدات وفتيات ورجال وصبية)، وتجاوز مرحلة محاولة إدانة الجيش بنسب تلك الجرائم إليه، ليصل مرحلة تبرئة الجنجويد القتلة منها وإدانة حرائر السودان والطعن في شرفهن، ودمغهن بالزنا سعياً إلى تبرئة الجنجويد!

* أي انحطاط ذلك وأي تفاهة وأي وضاعة وأي خيانة يمكن أن يصل إليها هؤلاء العملاء في تحالفهم المجرم والوضيع مع الجنجويد؟

* في العادة يجتهد العملاء والخونة في إنكار عمالتهم وإخفاء خيانتهم، ويمارسونها سراً.. يستترون منها وينكرونها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.. إلا خونة وعملاء السودان، الذين يمارسون عمالتهم وخيانتهم جهاراً نهاراً، ويتباهون بها ويفاخرون، ويمعنون فيها حتى لو استدعى منهم الأمر الطعن في شرف وأعراض حرائر السودان ودمغهن بالزنا ورميهن بالفاحشة، سعياً لتبرئة الحليف المجرم، والداعم المُنعم.. فسحقاً لهم، وتبت يد الجنجويد وأتباعهم.. من ظهر منهم ومن استتر.. حسابهم لا محالة قادم.. ولو بعد حين!

د. مزمل أبو القاسم