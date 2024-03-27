رأي ومقالات
إلى الجنجويد والمرتزقة المأجورين.. أفعالكم في كل السودان كانت أقبح من القبح
إلى الجنجويد والمرتزقة المأجورين.
في هذه الحرب هُلكتم بأعداد ضخمة بعد أن خدعوكم بشعارات أثبتم عكسها، وأفعالكم في كل السودان كانت أقبح من القبح.
أنصحكم.. ضعوا السلاح وسلموا قبل لحظة الهلاك الجماعي “الوشيك”، وحتى لا تصبح أجسادكم هياكل عظمية مبعثرة في الطرقات “كحال من سبقوكم من المجرمين”!.
خالد الإعيسر
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