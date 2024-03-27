‏إلى الجنجويد والمرتزقة المأجورين.. أفعالكم في كل السودان كانت أقبح من القبح





‏إلى الجنجويد والمرتزقة المأجورين.

‏في هذه الحرب هُلكتم بأعداد ضخمة بعد أن خدعوكم بشعارات أثبتم عكسها، وأفعالكم في كل السودان كانت أقبح من القبح.

‏أنصحكم.. ضعوا السلاح وسلموا قبل لحظة الهلاك الجماعي “الوشيك”، وحتى لا تصبح أجسادكم هياكل عظمية مبعثرة في الطرقات “كحال من سبقوكم من المجرمين”!.

خالد الإعيسر