الرئيس بشير السنغالي





الرئيس السنغالي الجديد من مواليد 1988م والسنغال آخر بلاد السودان من جهة بحر الظلمات وحسبما قرأنا عند متخصصين في الشئون الأفريقية فإن أهم وعود برنامجه الإنتخابي هي الخروج من عملة الفرنك الأفريقي وإصدار عملة وطنية سنغالية أو المشاركة في مشاريع العملات الأفريقية الجديدة وسيكون هذا هو التحدي الأصعب.

إسمه بشير وكالعادة تعدله اللغة الفرنسية فيصير بسيرو أو أي شيئ آخر.

وتاريخيا فرنسا استخدمت الجنود السنغاليين في حملات إخضاع غرب أفريقيا إنطلاقا من ميناء القديس لويس وصولا إلى وداي ودار مساليت وحتى محاولة احتلال فشودة في 1898م تكونت من بضعة ضباط فرنسيين وحوالي 150 جندي سنغالي ولو نجحت كان جنوب السودان تحول لمستعمرة تتحدث اللغة الفرنسية بإدارة نخبة سنغالية.

ولأن السنغال بعيدة عن سودان وادي النيل فلا يبدو لهم وجود واضح في مجموعات الدياسبورا الغرب أفريقية التي نزحت عبر الحقب واستقرت في سودان وادي النيل.

#كمال_حامد 👓