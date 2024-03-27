



السودان يبلغ حكومة جنوب السودان عدم مقدرته تصدير النفط نسبة للقوة القاهرة !!

تعريف القوة القاهة !!

القوة القاهرة في القانون والاقتصاد هي إحدى بنود العقود، تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمال، أو جريمة أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان. قد يمنع أحد تلك الأحداث طرفا من التعاقد أو الطرفين معا من تنفيذ التزاماته طبقا للعقد

تحياتي تبيان توفيق الماحي أكد