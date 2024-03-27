لعناية أهل امدرمان وكرري تحديدا !!؟





الان حوبتكم جات.. واصبحت ام درمان وكرري تحديدا دار هجرة بسبب الأمان النسبي الذي اصبح فيها وبسبب امتحانات الشهادة التي ستقام فيها كمركز رئيسي في مدينة الخرطوم.

بالله عليكم لا تغالوا ولا تستغلوا حوجة الناس !!؟

الان فقط سنعلم هل امدرمان مميزة وتستحق ما يقال عنها وله لا !!

استقبلوا الجميع بصدر رحب ، ومن يستطيع فليوهب مسكنه للناس بدون إيجار، اما غير المستطيع فليتلطف وليتذكر ان الناس في ظرف حرج ..

وتذكروا ان الاقربين والمعارف أولى بالمعروف

وليد محمد المبارك احمد