مخاطر النوم لفترة طويلة في عطلة نهاية الأسبوع





تشير الدكتورة لاريسا أليكسييفا إلى أن النوم لفترات طويلة خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع قد يؤدي إلى انقلاب في الروتين اليومي، مما قد يسبب مشكلات صحية في المستقبل.

وتوضح أن العديد من الأشخاص ينامون في أوقات متأخرة خلال أيام الأسبوع ويستيقظون في الصباح بمساعدة منبهات. وهذا النمط يتكرر يومًا بعد يوم، مما يجعل الشخص يشعر بالتعب والإرهاق بشكل طبيعي. وعندما يأتي عطلة نهاية الأسبوع، يحاول الشخص تعويض قلة ساعات النوم.

وتوضح الدكتورة أليكسييفا أن هذا النمط يؤدي إلى اضطراب في نمط النوم ويسبب مشاكل صحية ونفسية. وتشدد على أهمية الذهاب للنوم في وقت مبكر، بدلاً من السهر حتى وقت متأخر من الليل، لتعويض نقص ساعات النوم.

وتقول في مقابلة مع صحيفة “فيتشيرنايا موسكفا”: “عندما يحاول الشخص تعويض قلة ساعات النوم خلال أيام الأسبوع، يستيقظ متأخرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع ويذهب للنوم مبكرًا في محاولة للاستيقاظ مبكرًا في أيام العمل. ولكن في الحقيقة، لا ينجح في ذلك. وإذا كان هذا النمط يتكرر بشكل متكرر، فقد يعاني الشخص من اضطرابات النوم ومشاكل نفسية بسبب توتر الدماغ والجهاز العصبي نتيجة لتغيرات مفاجئة في نمط النوم والاستيقاظ”.

وتوصي الطبيبة بالنوم في ظروف ملائمة. لأن النوم الصحي يتطلب استبعاد جميع العوامل التي تعيق الحصول على نوم جيد: التليفزيون والهواتف الذكية والكمبيوتر والأجهزة المضيئة ومسببات الضوضاء.

بوابة الأهرام