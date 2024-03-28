معتصم أقرع: سباق الحمير فكرة لا تموت





إذا قلت لي قبل عام أنه إذا تم إجتياح السودان – أو أي بلد آخر – من قبل ميليشيا بربرية تمولها قوى أجنبية، ويساعدها مدنيون تمولهم نفس القوى، وإن قطاعات من المتعلمين والمثقفين الآخرين لن تضع علي سلم الأولويات إنهاء عنف المليشيا التي تعمل كذراع للاستعمار الجديد. إذا قلت لي كل ذلك قبل عام لم أكن لأصدقك.

لكنه حدث. بينما يتم إجتياح السودان من قبل ميليشيا بربرية العديد من النخب المثقفة لا تركز بشكل كامل على هزيمة الميليشيا العنيفة الممولة من الخارج، ويعتقدون أنه يجوز التركيز علي أمور أخرى بينما يتم اغتصاب النساء والرجال والمدن والقرى السودانية بالسلاح والمال الأجنبي.

صار التمليش قضية جانبية وصار الاجتياح الأجنبي مجرد قضية جانبية مثلها مثل نصوص أفلاطون عن الجمهورية وبنفس درجة إلحاحها . سباق الحمير فكرة لا تموت.

معتصم أقرع