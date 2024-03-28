أم وضاح: الباشبوزق هم مليشيتكم يا مادبو





من أين يجد أمثال وليد مادبو كل هذه ألصفاقة وألوقاحة علي الكذب وألتدليس والإصرار علي طعن بلاده في ظهرها وفي أصعب مرحلة تاريخيّة ووجودية تمر بها

..من أين يجد امثال وليد مادبو كل هذه الصفاقة للإساءة لمكون كبير وعظيم وفاعل من أبناء السودان ظلوا وقود وقادة للقوات المسلحة من مكونات قبلية منسوبة لغرب السودان أستشعر حتى المنضوين منهم الي الحركات المسلحة أستشعروا حتمية هذه المعركة وأنضموا للجيش في معركة الكرامة .

من أين وجد مادبو هذه الصفاقة والوقاحة ليصفهم بأنهم مجرد باشبورق تم تنسيبهم للقوات المسلحة والباشبوزق لمن لايعلم هي قوات مرتزقة استعانت بهم الدولة العثمانية تكونوا من (خليط من الأجناس) كان اهم ما يتصفون به أنهم غيرنظاميين ولايملكون زياً موحداً وقد أتصفوا بسؤ السلوك وانتهاج الفوضى وشرب الخمر وكانوا يدخلون الأسواق يطلقون الرصاص في الهواء ترويعاً وتخويفاً للأهالي ولان أجورهم كانت زهيدة أمتهنوا السرقة والنهب فأصبحت وظيف الباشبوزق وظيفة جاذبة للمرتزقه والنهابين وقطاع الطرق !!

هذا هو الوصف الذي أطلقه مادبو الصفيق علي منسوبي حركات الكفاح المسلح الذين لبوا نداء الوطن وأنخرطوا الي جانب القوات المسلحة وتحت أمرتها في معركة الكرامة وهم ليسوا خليط من أعراق أجنبية أو هم مرتزقة عابرون للحدود هم سودانيون يامادبو من رحم هذه الأمة أنحازوا لديمومة وبقاء الدولة السودانية

ولو أن هذا المادبو يملك ذرة من الشجاعة أو حتى الرجولة لقال في منبر الجزيرة حيث وصف حركات الكفاح المسلح أنهم باشبوزق لقال أن الباشبوزق الحقيقيون هم مليشيا أل دقلو التي يدعمها ويدافع عنها ويجبن عن فضح جرائمها وأنتهاكاتها ألتي طالت كل الشعب السوداني

..الدايرة أقوله أن أمثال مادبو يظلوا قلة خائنة وخائبة أمام مد الملايين من أبناء السودان الذين حكموا على مليشيا أل دقلو بالفناء .

يظل أمثال مادبو مجرد فئران مذعورة وخائفه أمام أسود القوات المسلحة وشبابها الذين سحقوا المليشيا وأذاقوها الهزائم ..

يظل أمثال مادبو مجرد نكرات لاقيمة لها أمام شباب المستنفرين الذين تنادوا للدفاع عن الوطن لا قالوا بكم لأ بشنو …

لكل ذلك ستنصر أرادة الشعب السوداني وستمثل معركة الكرامة الرحم الذي يجمع شتات أهل السودان وللخائفين من تجربة المليشيا أن تتكرر فعليهم أن يطمئنوا أن الجميع وعى الدرس وعلم أن لا أحد أكبر أو أقوى أو أعظم من مؤسسة القوات المسلحة التي ستذوب فيها كل المكونات مشكلةً خارطة السودان الجديد

كلمة عزيزة

تكوين مجلس مدني في ولاية الجزيرة من قبل المليشيا يقوده منتمون لحزب الامة هو فضح لشكل الاتفاق الذي عقدته المليشيا مع قحط في حال نجاح أنقلاب حميدتي وماحدث في الجزيرة كان هو السيناريو الذي سيطبق في كل ولايات السودان هذه المليشيا غبية وهذه القحط أغبى منها وهم يفضحون عقد الدم الذي بينهم صباح مساء

كلمة أعز

نصر الله جيشنا …وهزم مليشيا الغدر والخيانة

أم وضاح