🔴 قوات عسكرية قوامها رجال مخلصون تحاصر مدني من كل الإتجاهات
• ولاية الجزيرة لن تكون محل مساومة ولا ورقة ضمن صفقة تضمن لمليشيا التمرد الخروج من كماشة الموت التي تحيط بها من كل جانب ..
• الذين يروجون لأحاديث عن تأخير أو تأجيل العمليات العسكرية لتحرير ولاية الجزيرة لأن هنالك مساومات تحت الطاولة مع عصابات التمرد، هؤلاء عليهم مراجعة مظان أخبارهم ..
• تحرير الجزيرة من دنس مليشيا التمرد مسألة وقت .. والقوات العسكرية التي تحاصر مدني من كل الإتجاهات ، هذه القوات قوامها رجال مخلصون نذروا أنفسهم لتلقين العملاء والخونة دروساً ستبقي في ذاكرة المعارك لأجيالٍ قادمة ..
• ستعود الجزيرة عنوة ً وإقتداراً وسيخرج الغزاة والمرتزقة صاغرين بإذن الله ..
• في الحرب يتأخر خط سير المعارك ويتم تعديله وفقاً لظروف تقدرها القيادة الميدانية .. ويقين الشعب السوداني بنصر الله هو زاد قواته المسلحة في حربها ضد مليشيا التمرد وعملائها ..
• والجزيرة عائدة بحول الله وقوته ..
عبد الماجد عبد الحميد
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