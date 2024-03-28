🔴 قوات عسكرية قوامها رجال مخلصون تحاصر مدني من كل الإتجاهات





• ولاية الجزيرة لن تكون محل مساومة ولا ورقة ضمن صفقة تضمن لمليشيا التمرد الخروج من كماشة الموت التي تحيط بها من كل جانب ..

• الذين يروجون لأحاديث عن تأخير أو تأجيل العمليات العسكرية لتحرير ولاية الجزيرة لأن هنالك مساومات تحت الطاولة مع عصابات التمرد، هؤلاء عليهم مراجعة مظان أخبارهم ..

• تحرير الجزيرة من دنس مليشيا التمرد مسألة وقت .. والقوات العسكرية التي تحاصر مدني من كل الإتجاهات ، هذه القوات قوامها رجال مخلصون نذروا أنفسهم لتلقين العملاء والخونة دروساً ستبقي في ذاكرة المعارك لأجيالٍ قادمة ..

• ستعود الجزيرة عنوة ً وإقتداراً وسيخرج الغزاة والمرتزقة صاغرين بإذن الله ..

• في الحرب يتأخر خط سير المعارك ويتم تعديله وفقاً لظروف تقدرها القيادة الميدانية .. ويقين الشعب السوداني بنصر الله هو زاد قواته المسلحة في حربها ضد مليشيا التمرد وعملائها ..

• والجزيرة عائدة بحول الله وقوته ..

عبد الماجد عبد الحميد

