🔴 يبدو أن الجيش في السودان ينتظر أواخر رمضان واقتراب العيد للانقضاض على مليشيا الدعم السريع





يبدو لي أن الجيش ينتظر أواخر رمضان واقتراب العيد للانقضاض على المليشيا.

المليشيا بطبيعة الحال غير منضبطة وليس لها سيطرة كبيرة على أفرادها؛ مع اقتراب العيد ستتناقص أعدادهم وسيعود بعضهم إلى أهله محملا بالمسروقات والمنهوبات. ستكون المليشيا في أضعف حالاتها. لحظة مناسبة للهجوم.

قيادة المليشيا لا تستطيع فعل أي شيء حيال تسرب أفرادها وهروبهم من أرض المعركة. هؤلاء اللصوص والنهابة لا يجمعون الأموال لكي يخوضوا بها المعركة الحاسمة، وإنما لكي يعودوا بها إلى أهلهلم، والعيد هو اللحظة المناسبة.

حليم عباس

