السعودية .. ضبط 645 مخالفاً وحجز 305 سيارات لنقلهم الركاب دون ترخيص





أعلنت الهيئة العامة للنقل ضبط (645) مخالفاً وحجز (305) سيارات لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في مطارات المملكة، خلال الفترة الفترة من 9 – 16 رمضان الجاري، وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.

وأوضحت الهيئة أن الحملة الرقابية تستهدف تقليص الممارسات غير المرخصة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات، بالإضافة إلى تعزيز استخدام خيارات التنقل المتاحة.

وأشارت الهيئة إلى أن عقوبة تقديم خدمات نقل الركاب دون ترخيص في المطارات تصل إلى 5000 ريال، مع حجز المركبة المخالفة، وأكدت على ضرورة احترام الناقلين للأنظمة والاشتراطات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أن الهدف من الحملات الرقابية هو تحسين جودة الخدمات المقدمة وتشجيع التعامل مع الناقلين المرخصين، بالإضافة إلى تعريف المستفيدين بخيارات التنقل المتاحة.

وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمة نقل آمنة وعالية الجودة لجميع المسافرين.

جريدة الرياض