🔴 نهاية حرب القوات المسلحة والشعب السوداني داخل ولاية الخرطوم ضد مليشيا التمرد السريع في حال (..)





• حال بسط الجيش السوداني سيطرته الكاملة علي مصفاة الجيلي والمناطق المحيطة بها فهذا يعني عملياً نهاية حرب القوات المسلحة والشعب السوداني داخل ولاية الخرطوم ضد مليشيا التمرد السريع ..

• ولأن مليشيا التمرد السريع تعلم هذه الحقيقة الصادمة فقد وجّهت كل مدفعيتها الإعلامية والدعائية لرفع روح قواتها المحاصرة داخل محيط المصفاة وآخر تقليعات عصابة التمرد نشر أخبار عاجلة عن قرار قائدهم حميدتي بالعودة إلي الخرطوم عن طريق تشاد لقيادة قواته في المعارك الحاسمة في المصفاة وأم درمان ومدني !!

• وبجانب هذا نشطت حسابات ومواقع وصفحات معروفة بنشر ( تلفيقات) عن وجود قوات أماراتية داخل مصفاة الجيلي إضافة إلي أحاديث متصلة عن إنسحاب قوات الجيش المرتكزة في منطقة الكدرو إلي مسافة 6 كيلومتراً تجاه الشرق وأن ذلك تم بضغوط خارجية علي قيادة الجيش !!

• كل هذا يؤكد أهمية ماسيترتب علي سيطرة الجيش علي منطقة مصفاة الجيلي التي عدّتها موقعاً حصيناً يصعب الإقتراب منه .. والتصوير!!

• أكثرمن مفاجأة تتنظر التمرد السريع في مقبل الأيام .. والسعيد منهم من نجا علي قدميه !!

عبد الماجد عبد الحميد

